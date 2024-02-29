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İnci Taneleri, Kızılcık Şerbeti, Bahar, Kızıl Goncalar: Dizilerin Reyting Sıralaması Belli Oldu

İnci Taneleri, Kızılcık Şerbeti, Bahar, Kızıl Goncalar: Dizilerin Reyting Sıralaması Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti İnci Taneleri Bahar Dizi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.02.2024 - 18:10

Box Office Türkiye verilerine göre, televizyonda 18-24 Şubat 2024 tarihleri arasında en çok reyting alan yapımlar belli oldu. İnci Taneleri dizisi, 5. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı olmaya başardı. İnci Taneleri'ni Kızılcık Şerbeti ve Bahar dizileri takip etti.

Prime Time'da en çok reyting alan ilk 10 dizi şöyle 👇

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1 - İnci Taneleri

1 - İnci Taneleri

(Sezon 1 - Bölüm 5) - 12,02

2 - Kızılcık Şerbeti

2 - Kızılcık Şerbeti

(Sezon 2 - Bölüm 52) - 9,84

3 - Bahar

3 - Bahar

(Sezon 1 - Bölüm 3) - 9,53

4 - Kızıl Goncalar

4 - Kızıl Goncalar

(Sezon 1 - Bölüm 7) - 9,12

5 - Gönül Dağı

5 - Gönül Dağı

(Sezon 4 - Bölüm 128) - 7,30

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6 - Kuruluş Osman

6 - Kuruluş Osman

(Sezon 5 - Bölüm 149) - 7,13

7 - Sandık Kokusu

7 - Sandık Kokusu

(Sezon 1 - Bölüm 11) - 5,77

8 - Yalı Çapkını

8 - Yalı Çapkını

(Sezon 2 - Bölüm 59) - 5,54

9 - Yargı

9 - Yargı

(Sezon 3 - Bölüm 83) - 5,33

10 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

10 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

(Sezon 1 - Bölüm 13) - 5,32

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