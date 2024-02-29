İnci Taneleri, Kızılcık Şerbeti, Bahar, Kızıl Goncalar: Dizilerin Reyting Sıralaması Belli Oldu

Box Office Türkiye verilerine göre, televizyonda 18-24 Şubat 2024 tarihleri arasında en çok reyting alan yapımlar belli oldu. İnci Taneleri dizisi, 5. bölümüyle haftanın en çok reyting alan yapımı olmaya başardı. İnci Taneleri'ni Kızılcık Şerbeti ve Bahar dizileri takip etti.

Prime Time'da en çok reyting alan ilk 10 dizi şöyle 👇