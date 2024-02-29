YouTube’a RTÜK Denetimi Yolda: İçerikleri Kaldırabilecek!

Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (RTÜK), YouTube'daki yayınları denetlemek için görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor. Denetim çerçevesinde RTÜK'ün YouTube'da yayın yasağı ve içerik kaldırma gibi yaptırımlar uygulayabileceği ifade ediliyor.