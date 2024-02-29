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YouTube’a RTÜK Denetimi Yolda: İçerikleri Kaldırabilecek!

YouTube’a RTÜK Denetimi Yolda: İçerikleri Kaldırabilecek!

Youtube RTÜK
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.02.2024 - 16:49 Son Güncelleme: 29.02.2024 - 17:44

Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (RTÜK), YouTube'daki yayınları denetlemek için görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor. Denetim çerçevesinde RTÜK'ün YouTube'da yayın yasağı ve içerik kaldırma gibi yaptırımlar uygulayabileceği ifade ediliyor. 

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Donanımhaber'in aktardığına göre, RTÜK, YouTube’daki içerikleri denetlemek için şirketle görüşmelere hız verdi.

Donanımhaber'in aktardığına göre, RTÜK, YouTube’daki içerikleri denetlemek için şirketle görüşmelere hız verdi.

Kaynak

Uygulama kapsamında RTÜK'ün YouTube'da dilediği yayın hakkında yayın yasağı kararı alabileceği ve içerik kaldırtabileceği belirtiliyor.

Uygulama kapsamında RTÜK'ün YouTube'da dilediği yayın hakkında yayın yasağı kararı alabileceği ve içerik kaldırtabileceği belirtiliyor.

RTÜK'ün düzenlemeyle YouTube’un yanı sıra diğer sosyal medya platformlarındaki tüm yayınlar için denetim yapabilme hakkına sahip olacağı da ifade ediliyor.

RTÜK'ün düzenlemeyle YouTube’un yanı sıra diğer sosyal medya platformlarındaki tüm yayınlar için denetim yapabilme hakkına sahip olacağı da ifade ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Vole isimli YouTube kanalında bir Serdar Ali Çelikler'in bir hakem hakkında söylediği ağır sözler sonrası konuya ilişkin tartışmalar başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Vole isimli YouTube kanalında bir Serdar Ali Çelikler'in bir hakem hakkında söylediği ağır sözler sonrası konuya ilişkin tartışmalar başlamıştı.

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Sero Hanım

film dizi platformları youtube... kişiye özel tercihiyle izleyeceği şeye neden karışır ki? ne yiyip ne içeceğimize de rtük bakar yakında.

1.Harald

amk her şeye el atın aman eksik kalmayın. tv^nin içinden geçtiniz, sıra online platformlarda. adam akıllı yayınları izlemek için bile dışa bağımlı olalım !

Bozkurt

Küfür müfür hikâye. Dolar kuruna vurgu yapan teknoloji kanallarına geçmiş olsun şimdiden. :)