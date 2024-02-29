YouTube’a RTÜK Denetimi Yolda: İçerikleri Kaldırabilecek!
YouTube’a RTÜK Denetimi Yolda: İçerikleri Kaldırabilecek!
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Donanımhaber'in aktardığına göre, RTÜK, YouTube’daki içerikleri denetlemek için şirketle görüşmelere hız verdi.
Uygulama kapsamında RTÜK'ün YouTube'da dilediği yayın hakkında yayın yasağı kararı alabileceği ve içerik kaldırtabileceği belirtiliyor.
RTÜK'ün düzenlemeyle YouTube’un yanı sıra diğer sosyal medya platformlarındaki tüm yayınlar için denetim yapabilme hakkına sahip olacağı da ifade ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde Vole isimli YouTube kanalında bir Serdar Ali Çelikler'in bir hakem hakkında söylediği ağır sözler sonrası konuya ilişkin tartışmalar başlamıştı.
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film dizi platformları youtube... kişiye özel tercihiyle izleyeceği şeye neden karışır ki? ne yiyip ne içeceğimize de rtük bakar yakında.
amk her şeye el atın aman eksik kalmayın. tv^nin içinden geçtiniz, sıra online platformlarda. adam akıllı yayınları izlemek için bile dışa bağımlı olalım !
Küfür müfür hikâye. Dolar kuruna vurgu yapan teknoloji kanallarına geçmiş olsun şimdiden. :)