Serdar Ali Çeliker’in Açıklamaları Tepki Çekmişti: RTÜK, VOLE İçin Harekete Geçti

Yorumcu Serdar Ali Çelikler, dün akşam oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından karşılaşmanın hakemleri için ağır sözler kullanmıştı. Çeliker, tepki çeken açıklamalar sonrasında özür dilemiş ve uzun süre ekranlarda olmayacağını açıklamıştı. RTÜK, programın yapıldığı VOLE uygulamasıyla ilgili harekete geçti.