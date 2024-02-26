Serdar Ali Çelikler’in Galatasaray Maçının Hakemi Abdülkadir Bitigen’e Söyledikleri Büyük Tepki Çekti

Galatasaray’ın Antalyaspor’u 2-1 yendiği maç sonrasında karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen’e çok ağır sözler söyleyen yorumcu Serdar Ali Çelikler’e sosyal medyada büyük tepki oluştu. Çelikler, Bitigen için “Adam değilsin, senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler ‘buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin” dedi.