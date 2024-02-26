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Serdar Ali Çelikler’in Galatasaray Maçının Hakemi Abdülkadir Bitigen’e Söyledikleri Büyük Tepki Çekti

Serdar Ali Çelikler’in Galatasaray Maçının Hakemi Abdülkadir Bitigen’e Söyledikleri Büyük Tepki Çekti

galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.02.2024 - 22:45 Son Güncelleme: 26.02.2024 - 23:02

Galatasaray’ın Antalyaspor’u 2-1 yendiği maç sonrasında karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen’e çok ağır sözler söyleyen yorumcu Serdar Ali Çelikler’e sosyal medyada büyük tepki oluştu. Çelikler, Bitigen için “Adam değilsin, senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler ‘buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin” dedi. 

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Galatasaray, Süper Lig’de karşılaştığı Antalyaspor’u kendi sahasında 2-1’lik skorla mağlup ederek haftayı bir kez daha lider tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig’de karşılaştığı Antalyaspor’u kendi sahasında 2-1’lik skorla mağlup ederek haftayı bir kez daha lider tamamladı.

Karşılaşma sonrasında maçın hakemine verdiği bazı kararlar nedeniyle tepkiler oluştu. Bu tepkilerden en çok dikkat çekeni ise yorumcu Serdar Ali Çelikler’in söyledikleri oldu.

Karşılaşma sonrasında maçın hakemine verdiği bazı kararlar nedeniyle tepkiler oluştu. Bu tepkilerden en çok dikkat çekeni ise yorumcu Serdar Ali Çelikler’in söyledikleri oldu.

Çelikler, karşılaşma sonrası çıktığı yayında maçın hakemi Abdülkadir Bitigen için “Adam değilsin, senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler ‘buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin” dedi.

Çelikler, karşılaşma sonrası çıktığı yayında maçın hakemi Abdülkadir Bitigen için “Adam değilsin, senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler ‘buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin” dedi.

Çelikler’in bu sözlerine sosyal medyada büyük tepkiler oluştu.

Çelikler’in bu sözlerine sosyal medyada büyük tepkiler oluştu.

İşte Serdar Ali Çelikler'in hakem Abdülkadir Bitigen hakkındaki açıklamaları:

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