Serdar Ali Çelikler’in Galatasaray Maçının Hakemi Abdülkadir Bitigen’e Söyledikleri Büyük Tepki Çekti
Serdar Ali Çelikler’in Galatasaray Maçının Hakemi Abdülkadir Bitigen’e Söyledikleri Büyük Tepki Çekti
Galatasaray’ın Antalyaspor’u 2-1 yendiği maç sonrasında karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen’e çok ağır sözler söyleyen yorumcu Serdar Ali Çelikler’e sosyal medyada büyük tepki oluştu. Çelikler, Bitigen için “Adam değilsin, senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler ‘buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin” dedi.
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Galatasaray, Süper Lig’de karşılaştığı Antalyaspor’u kendi sahasında 2-1’lik skorla mağlup ederek haftayı bir kez daha lider tamamladı.
Karşılaşma sonrasında maçın hakemine verdiği bazı kararlar nedeniyle tepkiler oluştu. Bu tepkilerden en çok dikkat çekeni ise yorumcu Serdar Ali Çelikler’in söyledikleri oldu.
Çelikler, karşılaşma sonrası çıktığı yayında maçın hakemi Abdülkadir Bitigen için “Adam değilsin, senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler ‘buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin” dedi.
Çelikler’in bu sözlerine sosyal medyada büyük tepkiler oluştu.
İşte Serdar Ali Çelikler'in hakem Abdülkadir Bitigen hakkındaki açıklamaları:
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