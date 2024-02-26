Galatasaray Kazanmaya Devam Ediyor! Sarı-Kırmızılılar Antalyaspor'u 2-1'lik Skorla Mağlup Etti
Galatasaray Kazanmaya Devam Ediyor! Sarı-Kırmızılılar Antalyaspor'u 2-1'lik Skorla Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ile süren şampiyonluk yarışında Okan Buruk ve öğrencileri, maçtan üç puanla ayrıldı.
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Sarı-kırmızılılar, 12. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle öne geçti. 33'te Antalyaspor, Sander Streek ile skora denge getirdi.
45+1'de sahneye yine Kerem Aktürkoğlu çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.
Maçın geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-1'lik Galatasaray'ın üstünlüğü ile noktalandı.
Sarı-kırmızılılar, puanını 72'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Galatasaray, haftaya ligde Beşiktaş deplasmanında olacak.
Galatasaray'ın paylaşımı 👇
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