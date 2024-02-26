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Galatasaray'ın Forveti Carlos Vinicius'un Yardımcı Hakeme Tepkisi Eleştirilere Neden Oldu

Galatasaray'ın Forveti Carlos Vinicius'un Yardımcı Hakeme Tepkisi Eleştirilere Neden Oldu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
26.02.2024 - 23:53

Trendyol Süper Lig'de 27. haftada Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile noktalanan karşılaşmadaki hakem kararları, eleştirilere sebep oldu. Carlos Viniscus'un yardımcı hakeme küfür ettiği iddia edildiği anlar da sosyal medyada en çok konuşulan pozisyonların başında geldi.

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Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller, 12. ve 45+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Antalyaspor'un tek golünü de 33. dakikada Van de Streek kaydetti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller, 12. ve 45+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Antalyaspor'un tek golünü de 33. dakikada Van de Streek kaydetti.

Puanını 72'ye yükselten Galatasaray, yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Hem maçın orta hakemi Abdülkadir Bitigen'in hem de VAR'ın kararlarıysa geceye damga vurdu.

Hem maçın orta hakemi Abdülkadir Bitigen'in hem de VAR'ın kararlarıysa geceye damga vurdu.

Verilen penaltı, verilmeyen kartlar ve daha birçok pozisyon tartışma konusu oldu.

Özellikle Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği yeni forveti Carlos Viniscus'un yardımcı hakeme küfür ettiği iddia edildiği anlar, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Birçok taraftar, 28 yaşındaki futbolcunun 'f*** off' dediğini öne sürdü.

Fenerbahçeli Fred, Kayserispor deplasmanında hakeme hakaretten dolayı üç maç men cezası almıştı.

Fenerbahçeli Fred, Kayserispor deplasmanında hakeme hakaretten dolayı üç maç men cezası almıştı.

Fred'in 'stupid' dediği iddia edilmişti.

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