Galatasaray'ın Forveti Carlos Vinicius'un Yardımcı Hakeme Tepkisi Eleştirilere Neden Oldu

Trendyol Süper Lig'de 27. haftada Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile noktalanan karşılaşmadaki hakem kararları, eleştirilere sebep oldu. Carlos Viniscus'un yardımcı hakeme küfür ettiği iddia edildiği anlar da sosyal medyada en çok konuşulan pozisyonların başında geldi.