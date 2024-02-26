Galatasaray'ın Forveti Carlos Vinicius'un Yardımcı Hakeme Tepkisi Eleştirilere Neden Oldu
Galatasaray'ın Forveti Carlos Vinicius'un Yardımcı Hakeme Tepkisi Eleştirilere Neden Oldu
Trendyol Süper Lig'de 27. haftada Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'u konuk etti. Ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile noktalanan karşılaşmadaki hakem kararları, eleştirilere sebep oldu. Carlos Viniscus'un yardımcı hakeme küfür ettiği iddia edildiği anlar da sosyal medyada en çok konuşulan pozisyonların başında geldi.
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Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller, 12. ve 45+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Antalyaspor'un tek golünü de 33. dakikada Van de Streek kaydetti.
Hem maçın orta hakemi Abdülkadir Bitigen'in hem de VAR'ın kararlarıysa geceye damga vurdu.
Özellikle Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği yeni forveti Carlos Viniscus'un yardımcı hakeme küfür ettiği iddia edildiği anlar, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Fenerbahçeli Fred, Kayserispor deplasmanında hakeme hakaretten dolayı üç maç men cezası almıştı.
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