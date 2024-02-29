Jigolo Adayı Gençler Fena Dolandırıldı: "Alo Merhaba Jigolo Olmak İster misiniz?"
Jigolo Adayı Gençler Fena Dolandırıldı: "Alo Merhaba Jigolo Olmak İster misiniz?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Jigolo; geçimini yaşlı kadınlarla birlikte olarak sağlayan genç erkeklere verilen isim.
İstanbul'da "jigolo" olmak isteyen gençler ise dolandırıcılara fena para kaptırdı.
Teknik ve fiziki takibin sonucunda tespit edilen adreslere yapılan operasyonda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.
Çetenin, İstanbul'da Büyükçekmece'de kurdukları bir ofisten genç erkekleri arayarak 'jigololuk' yapmak isteyip istemediklerini sorduğunu ve bu yöntemle 27 kişiden toplam 535 bin lira para aldıkları belirtiliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
s..kelim derken s..kilmişler. hiç acımam
Bi seks olmuş ama sadece zevk almamışlar. Hayallerle yaşayanı gerçeklerle tokatlamışlar, bu zekayla bu yaşınıza gelmenize şükredeceğine haylazlık peşindesini... Devamını Gör
😂😂😂alın teriyle kazanmayı yanlış anlamışlar allh akıl fikir versin inşallah
dizisi var Mahsun J. izleyin izlettirin