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Jigolo Adayı Gençler Fena Dolandırıldı: "Alo Merhaba Jigolo Olmak İster misiniz?"

Jigolo Adayı Gençler Fena Dolandırıldı: "Alo Merhaba Jigolo Olmak İster misiniz?"

Jigolo
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.02.2024 - 15:23

İstanbul'da 'jigolo' olma vaadiyle kandırılan 27 genç toplamda 575 bin lira dolandırıldı. 

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Jigolo; geçimini yaşlı kadınlarla birlikte olarak sağlayan genç erkeklere verilen isim.

Jigolo; geçimini yaşlı kadınlarla birlikte olarak sağlayan genç erkeklere verilen isim.

Sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca'nın 'Mahsun J' adındaki jigololuk temalı komedi dizisi de bugünlerde oldukça popüler.

İstanbul'da "jigolo" olmak isteyen gençler ise dolandırıcılara fena para kaptırdı.

İstanbul'da "jigolo" olmak isteyen gençler ise dolandırıcılara fena para kaptırdı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bugün jigolo olmak isteyen gençleri dolandıran şebekeye operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takibin sonucunda tespit edilen adreslere yapılan operasyonda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Teknik ve fiziki takibin sonucunda tespit edilen adreslere yapılan operasyonda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

8 şüpheli tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çetenin, İstanbul'da Büyükçekmece'de kurdukları bir ofisten genç erkekleri arayarak 'jigololuk' yapmak isteyip istemediklerini sorduğunu ve bu yöntemle 27 kişiden toplam 535 bin lira para aldıkları belirtiliyor.

Çetenin, İstanbul'da Büyükçekmece'de kurdukları bir ofisten genç erkekleri arayarak 'jigololuk' yapmak isteyip istemediklerini sorduğunu ve bu yöntemle 27 kişiden toplam 535 bin lira para aldıkları belirtiliyor.

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s.rtc

s..kelim derken s..kilmişler. hiç acımam

Kzlt

Bi seks olmuş ama sadece zevk almamışlar. Hayallerle yaşayanı gerçeklerle tokatlamışlar, bu zekayla bu yaşınıza gelmenize şükredeceğine haylazlık peşindesini... Devamını Gör

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😂😂😂alın teriyle kazanmayı yanlış anlamışlar allh akıl fikir versin inşallah

sandman_

dizisi var Mahsun J. izleyin izlettirin