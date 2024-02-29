Uzmanlardan Sıcaklık Uyarısı: Bu Yaz Kavrulabiliriz!
Uzmanlardan Sıcaklık Uyarısı: Bu Yaz Kavrulabiliriz!
Okyanus sıcaklıklarının rekor seviyelerde yüksek olması bu yaz oldukça sıcak günlerin yaşanabileceğinin bir göstergesi. Türkiye'de kış ayları da mevsim normallerinin oldukça üstünde seyrediyor.
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Okyanuslar ocak ayında 21,1 santigrat dereceyle ağustos rekorunu egale etti. Deniz yüzeyi sıcaklıkları yazdan beri ortalamanın üstünde seyrediyor.
Uzmanlar 2024 yazında rekor sıcaklıklarla karşılaşabileceğimizi öngörüyor.
Türkiye'de kış mevsiminde de ortalamaların üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor. Ocak ayı ortalama sıcaklığı 2020'de 2,9 iken 2024'te 5 derecelere yükseldi.
Türkiye'de ayrıca 2 yıldır "kar kuraklığı" yaşanıyor. Bu durum barajlardaki su seviyesi düşmesini de doğrudan etkiliyor.
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Terlemektense üşümeyi yeğlerim, kış hiç bitmesin 🔪
Ulen her yaz aynı şeyleri söylüyorsunuz. Biz kavrulalım da ormanlara ve suyumuza bir şey olmasın. Her yere havuzlu otel açıp, sırf para uğruna doğayı katleti... Devamını Gör
Yazı bırak kışın sıcaktan kavrulduk kış bitti İstanbulda adam akıllı doğalgazı açmadım