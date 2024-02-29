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Uzmanlardan Sıcaklık Uyarısı: Bu Yaz Kavrulabiliriz!

Uzmanlardan Sıcaklık Uyarısı: Bu Yaz Kavrulabiliriz!

Sıcak Hava
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.02.2024 - 12:42

Okyanus sıcaklıklarının rekor seviyelerde yüksek olması bu yaz oldukça sıcak günlerin yaşanabileceğinin bir göstergesi. Türkiye'de kış ayları da mevsim normallerinin oldukça üstünde seyrediyor. 

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Okyanuslar ocak ayında 21,1 santigrat dereceyle ağustos rekorunu egale etti. Deniz yüzeyi sıcaklıkları yazdan beri ortalamanın üstünde seyrediyor.

Okyanuslar ocak ayında 21,1 santigrat dereceyle ağustos rekorunu egale etti. Deniz yüzeyi sıcaklıkları yazdan beri ortalamanın üstünde seyrediyor.

Okyanusların ısınması deniz ekosistemleri üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor.

Uzmanlar 2024 yazında rekor sıcaklıklarla karşılaşabileceğimizi öngörüyor.

Uzmanlar 2024 yazında rekor sıcaklıklarla karşılaşabileceğimizi öngörüyor.

Kaynak

Türkiye'de kış mevsiminde de ortalamaların üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor. Ocak ayı ortalama sıcaklığı 2020'de 2,9 iken 2024'te 5 derecelere yükseldi.

Türkiye'de kış mevsiminde de ortalamaların üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor. Ocak ayı ortalama sıcaklığı 2020'de 2,9 iken 2024'te 5 derecelere yükseldi.

Mart ayında yaşanabilecek olası soğuklar ise meyve üretiminin ciddi şekilde düşmesine neden olabilir.

Türkiye'de ayrıca 2 yıldır "kar kuraklığı" yaşanıyor. Bu durum barajlardaki su seviyesi düşmesini de doğrudan etkiliyor.

Türkiye'de ayrıca 2 yıldır "kar kuraklığı" yaşanıyor. Bu durum barajlardaki su seviyesi düşmesini de doğrudan etkiliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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seremonix

Terlemektense üşümeyi yeğlerim, kış hiç bitmesin 🔪

uzaklardan

Ulen her yaz aynı şeyleri söylüyorsunuz. Biz kavrulalım da ormanlara ve suyumuza bir şey olmasın. Her yere havuzlu otel açıp, sırf para uğruna doğayı katleti... Devamını Gör

Doğukan

Yazı bırak kışın sıcaktan kavrulduk kış bitti İstanbulda adam akıllı doğalgazı açmadım