Görünümüyle Türk Siyasetine Yeni Bir Soluk Getiren Mehmet Yiğit Çelik Esnaf Ziyaretinde!
Görünümüyle Türk Siyasetine Yeni Bir Soluk Getiren Mehmet Yiğit Çelik Esnaf Ziyaretinde!
DEVA Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Yiğit Çelik'in esnaf ziyareti yine sosyal medyada geniş yankı buldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan da Mehmet Yiğit Çelik'le ilgili açıklama geldi.
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DEVA Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Yiğit Çelik bugünlerde sosyal medyanın gözde isimlerinden biri.
Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler Reklamcılık bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Yiğit Çelik, hem genç yaşı hem de sevimli görünümlü nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının zihnindeki siyasetçi profiline pek uymadı.
Mehmet Yiğit Çelik'in bugün yaptığı esnaf ziyareti de sosyal medyayı salladı.
Mehmet Yiğit Çelik'in esnaf ziyaretine gelen tepkilerden bazıları 👇
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise genç olduğu için tepkilere maruz kalan Mehmet Yiğit Çelik’e destek açıklaması yaptı. Babacan kendisinin de siyaset dünyasına erken girdiğini ve başarı elde ettiğini vurguladı 👇
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