Görünümüyle Türk Siyasetine Yeni Bir Soluk Getiren Mehmet Yiğit Çelik Esnaf Ziyaretinde!

DEVA Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Yiğit Çelik'in esnaf ziyareti yine sosyal medyada geniş yankı buldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan da Mehmet Yiğit Çelik'le ilgili açıklama geldi.