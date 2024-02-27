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Halil Konakçı, "İslam'da Hoşgörü Falan Yok" Açıklamasıyla Yine Tepki Çekti!

Halil Konakçı, "İslam'da Hoşgörü Falan Yok" Açıklamasıyla Yine Tepki Çekti!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.02.2024 - 19:47

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen imam Halil Konakçı bu kez de “İslam’da hoşgörü falan yok” çıkışıyla tepki çekti. 

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Laiklik ve Atatürk karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündem olan Halil Konakçı, bu kez İslam dininin hoşgörü anlayışına getirdiği sivri yorumla tepki çekti.

Laiklik ve Atatürk karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündem olan Halil Konakçı, bu kez İslam dininin hoşgörü anlayışına getirdiği sivri yorumla tepki çekti.

Verdiği bir vaazı sosyal medyaya düşen Halil Konakçı'nıın görüntülerde şu ifadeleri kullandığı görülüyor 👇

Verdiği bir vaazı sosyal medyaya düşen Halil Konakçı'nıın görüntülerde şu ifadeleri kullandığı görülüyor 👇

İslam dini hoşgörü dini… Bizi böyle sakıza çevirmek istediler, kafamızı yıkadılar, beynimizi yıkadılar! 

İmanımızdaki cihat ruhunu aldılar böyle diye diye. 

Hoşgörü moşgörü yok! Kafire hoşgörü falan yok. 

Ne zaman hoşgörü var, müslüman olursa hoşgörü var. Ne zaman hoşgörü var,  kılıcımın altında haracını öderse var hoşgörü.'

Halil Konakçı'nın açıklamaları ve öne çıkan tepkilerden bazıları 👇

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