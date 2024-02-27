Halil Konakçı, "İslam'da Hoşgörü Falan Yok" Açıklamasıyla Yine Tepki Çekti!

İslam dini hoşgörü dini… Bizi böyle sakıza çevirmek istediler, kafamızı yıkadılar, beynimizi yıkadılar!

İmanımızdaki cihat ruhunu aldılar böyle diye diye.

Hoşgörü moşgörü yok! Kafire hoşgörü falan yok.

Ne zaman hoşgörü var, müslüman olursa hoşgörü var. Ne zaman hoşgörü var, kılıcımın altında haracını öderse var hoşgörü.'