Halil Konakçı, "İslam'da Hoşgörü Falan Yok" Açıklamasıyla Yine Tepki Çekti!
Halil Konakçı, "İslam'da Hoşgörü Falan Yok" Açıklamasıyla Yine Tepki Çekti!
Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen imam Halil Konakçı bu kez de “İslam’da hoşgörü falan yok” çıkışıyla tepki çekti.
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Laiklik ve Atatürk karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündem olan Halil Konakçı, bu kez İslam dininin hoşgörü anlayışına getirdiği sivri yorumla tepki çekti.
Verdiği bir vaazı sosyal medyaya düşen Halil Konakçı'nıın görüntülerde şu ifadeleri kullandığı görülüyor 👇
Halil Konakçı'nın açıklamaları ve öne çıkan tepkilerden bazıları 👇
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