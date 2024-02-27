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Fatih Erbakan, Yıldız Tilbe'den Aldığı ve Unutamadığı Telefonu Anlattı!

Fatih Erbakan, Yıldız Tilbe'den Aldığı ve Unutamadığı Telefonu Anlattı!

Yıldız Tilbe Fatih Erbakan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.02.2024 - 18:13

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 13'üncü ölüm yıl dönümünde Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ı anlattı. Fatih Erbakan, 'Unutamadığınız telefon var mı?' sorusuna ise sanatçı Yıldız Tilbe ile yaşadığı bir anıyla cevap verdi. 

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Türkiye Cumhuriyeti’nin 23. Başbakanı ve Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan, 27 Şubat 2011'de hayatını kaybetmişti. Erbakan, ölümünün 13.yıl dönümünde anılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 23. Başbakanı ve Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan, 27 Şubat 2011'de hayatını kaybetmişti. Erbakan, ölümünün 13.yıl dönümünde anılıyor.

Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ölüm yıl dönümünde babasını anlattı.

Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ölüm yıl dönümünde babasını anlattı.

Oda Tv'de yer alan röportaja göre, Fatih Erbakan 'Unutamadığınız telefon var mı?'  sorusuna şu yanıtı verdi:

“Yıldız Tilbe aradı taziyelerini iletti. ‘Benim babam da eskiden Refah Partisi’ne oy verirdi. O zaman daha çocuktum gençtim hatırlıyorum. Ben Erbakan Hocayı çok severdim’ dedi. Bu telefonu unutamıyorum."

“Yıldız Tilbe aradı taziyelerini iletti. ‘Benim babam da eskiden Refah Partisi’ne oy verirdi. O zaman daha çocuktum gençtim hatırlıyorum. Ben Erbakan Hocayı çok severdim’ dedi. Bu telefonu unutamıyorum."

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