Fatih Erbakan, Yıldız Tilbe'den Aldığı ve Unutamadığı Telefonu Anlattı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 13'üncü ölüm yıl dönümünde Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ı anlattı. Fatih Erbakan, 'Unutamadığınız telefon var mı?' sorusuna ise sanatçı Yıldız Tilbe ile yaşadığı bir anıyla cevap verdi.