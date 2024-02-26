Pakistan'da Bir Kadın Kıyafeti Yüzünden Linç Edilmek İstendi!

Pakistan'ın Lahor kentinde 'cehaletin adeta harekete geçtiği' anlar yaşandı.
Bir kadının giydiği kıyafetin üzerindeki Arapça yazıyı Kur'an ayeti sanan yüzlerce kişi kadını linç etmeye kalktı.
Sosyal medyaya düşen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pakistan'da akıllara durgunluk veren bir linç girişimi yaşandı. Lahor kentinde bir kadının Kuran'dan ayetler taşıyan bir elbise giydiği söylentisinin yayılması üzerine yüzlerce kişi kadının yemek yediği restoranda sıkıştırdı.
Görüntülerde kadının korkudan bir köşeye sindiği fark edilirken, kalabalık önce kadının kıyafetlerini çıkarmasını istedi ardından "Bunlar için tek bir ceza vardır" sloganı atmaya başladı.
BBC'nin aktardığına göre, Müfettiş Yardımcısı Syeda Shehrbano Naqvi, öfkeli grubun arasından sıyrılarak kadını siyah bir burka giydirerek olay yerinden çıkarmayı başardı.
Kalabalık, din adamların kadının üzerindeki elbisede Arapça kaligrafiyle "Helva" yazdığını açıkladıktan sonra biraz olsun sakinleşti.
İşte o anlar ve öne çıkan tepkilerden bazıları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda