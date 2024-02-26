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Pakistan'da Bir Kadın Kıyafeti Yüzünden Linç Edilmek İstendi!

Pakistan'da Bir Kadın Kıyafeti Yüzünden Linç Edilmek İstendi!

Linç pakistanlılar
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.02.2024 - 16:41

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Pakistan'ın Lahor kentinde 'cehaletin adeta harekete geçtiği' anlar yaşandı. 

Bir kadının giydiği kıyafetin üzerindeki Arapça yazıyı Kur'an ayeti sanan yüzlerce kişi kadını linç etmeye kalktı. 

Sosyal medyaya düşen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. 

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Pakistan'da akıllara durgunluk veren bir linç girişimi yaşandı. Lahor kentinde bir kadının Kuran'dan ayetler taşıyan bir elbise giydiği söylentisinin yayılması üzerine yüzlerce kişi kadının yemek yediği restoranda sıkıştırdı.

Pakistan'da akıllara durgunluk veren bir linç girişimi yaşandı. Lahor kentinde bir kadının Kuran'dan ayetler taşıyan bir elbise giydiği söylentisinin yayılması üzerine yüzlerce kişi kadının yemek yediği restoranda sıkıştırdı.

Görüntülerde kadının korkudan bir köşeye sindiği fark edilirken, kalabalık önce kadının kıyafetlerini çıkarmasını istedi ardından "Bunlar için tek bir ceza vardır" sloganı atmaya başladı.

Görüntülerde kadının korkudan bir köşeye sindiği fark edilirken, kalabalık önce kadının kıyafetlerini çıkarmasını istedi ardından "Bunlar için tek bir ceza vardır" sloganı atmaya başladı.

Kalabalıktan bazıları ise peygambere küfredenlerin kafasının kesilmesi gerektiğini haykırdı.

BBC'nin aktardığına göre, Müfettiş Yardımcısı Syeda Shehrbano Naqvi, öfkeli grubun arasından sıyrılarak kadını siyah bir burka giydirerek olay yerinden çıkarmayı başardı.

BBC'nin aktardığına göre, Müfettiş Yardımcısı Syeda Shehrbano Naqvi, öfkeli grubun arasından sıyrılarak kadını siyah bir burka giydirerek olay yerinden çıkarmayı başardı.

Kalabalık, din adamların kadının üzerindeki elbisede Arapça kaligrafiyle "Helva" yazdığını açıkladıktan sonra biraz olsun sakinleşti.

Kalabalık, din adamların kadının üzerindeki elbisede Arapça kaligrafiyle "Helva" yazdığını açıkladıktan sonra biraz olsun sakinleşti.

Ellerini yüzünde birleştirerek özür dileyen kadın ise 'üzgün olduğunu ve kimseyi gücendirmek istemediğini' ifade etti.

İşte o anlar ve öne çıkan tepkilerden bazıları 👇

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