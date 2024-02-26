ABD Askeri, İsrail Büyükelçiliği Önünde Kendini Ateşe Verdi: "Özgür Filistin"
ABD Askeri, İsrail Büyükelçiliği Önünde Kendini Ateşe Verdi: "Özgür Filistin"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medyada yayılan görüntülerin pazar günü yerel saatle 13.00 (TSİ 21.00) civarında meydana geldiği öğrenildi.
ABD’li yetkililer, alevlerin ABD Gizli Servis çalışanları tarafından söndürülmesinin ardından, söz konusu kişinin ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu duyurdu.
ABD basını, "Artık soykırımın suç ortağı olmayacağım" diyerek kendi ateşe verdiği anın videosunun bir sosyal medya platformundan canlı yayınlandığını yazdı.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda