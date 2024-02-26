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ABD Askeri, İsrail Büyükelçiliği Önünde Kendini Ateşe Verdi: "Özgür Filistin"

ABD Askeri, İsrail Büyükelçiliği Önünde Kendini Ateşe Verdi: "Özgür Filistin"

Filistin ABD Askeri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.02.2024 - 10:19 Son Güncelleme: 26.02.2024 - 10:20

ABD'de bir hava kuvvetleri mensubu bir asker, Gazze'deki savaşı protesto etmek için başkent Washington’daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdi.

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Sosyal medyada yayılan görüntülerin pazar günü yerel saatle 13.00 (TSİ 21.00) civarında meydana geldiği öğrenildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin pazar günü yerel saatle 13.00 (TSİ 21.00) civarında meydana geldiği öğrenildi.

ABD’li yetkililer, alevlerin ABD Gizli Servis çalışanları tarafından söndürülmesinin ardından, söz konusu kişinin ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu duyurdu.

ABD’li yetkililer, alevlerin ABD Gizli Servis çalışanları tarafından söndürülmesinin ardından, söz konusu kişinin ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu duyurdu.

Kendini yakan asker, eylem sırasında üniforma taşıyordu. 

ABD Hava Kuvvetleri’nden bir sözcü, askerin halen görevde olan bir havacı olduğu bilgisini teyit etti.

ABD basını, "Artık soykırımın suç ortağı olmayacağım" diyerek kendi ateşe verdiği anın videosunun bir sosyal medya platformundan canlı yayınlandığını yazdı.

ABD basını, "Artık soykırımın suç ortağı olmayacağım" diyerek kendi ateşe verdiği anın videosunun bir sosyal medya platformundan canlı yayınlandığını yazdı.

Üzerine şeffaf bir sıvı dökerek, kendini ateşe veren kişi bu sırada, “Özgür Filistin” diye bağırdı.

İşte o anlar 👇

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