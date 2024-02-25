Eski Galatasaraylı Futbolcu Lucas Podolski 'Döner Kralı' Olma Yolunda!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman milli futbolcu Lucas Podolski, kurduğu döner zinciriyle servetine servet kattı. Almanya'nın döner kralı olma yolunda ilerleyen Podolski'nin toplam servetinin 210 milyon euroya (7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirası) ulaştığı belirtiliyor.