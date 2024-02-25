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Eski Galatasaraylı Futbolcu Lucas Podolski 'Döner Kralı' Olma Yolunda!

Eski Galatasaraylı Futbolcu Lucas Podolski 'Döner Kralı' Olma Yolunda!

Lucas Podolski Döner
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.02.2024 - 10:45

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman milli futbolcu Lucas Podolski, kurduğu döner zinciriyle servetine servet kattı. Almanya'nın döner kralı olma yolunda ilerleyen Podolski'nin toplam servetinin 210 milyon euroya (7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirası) ulaştığı belirtiliyor. 

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Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giyen Lucas Podolski Türk döneri sayesinde hatırı sayılır bir servet edindi.

Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giyen Lucas Podolski Türk döneri sayesinde hatırı sayılır bir servet edindi.

2018 yılında Almanya’nın kuzey doğusunda ilk kebap dükkanı Mangal Döner'i açan Alman futbolcu bugün ülke genelinde 30'a yakın şubeye ulaştı.

2018 yılında Almanya’nın kuzey doğusunda ilk kebap dükkanı Mangal Döner'i açan Alman futbolcu bugün ülke genelinde 30'a yakın şubeye ulaştı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Podolski'nin serveti şu an 180 milyon sterlin yani 7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirasını buldu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Podolski'nin serveti şu an 180 milyon sterlin yani 7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirasını buldu.

Ancak bu rakamın içinde futbol hayatında kazandığı paranın da olduğu belirtiliyor. 

Eski Alman milli futbolcu, Arsenal’da oynadığı yıllarda haftalık 100 bir sterlin maaş alıyordu.

Kaynak

Tecrübeli forvet ayrıca futbolu da bırakmış değil. Podolski şu anda Polonya ekibi Gornik Zabrze'de üçüncü sezonunu yaşıyor.

Tecrübeli forvet ayrıca futbolu da bırakmış değil. Podolski şu anda Polonya ekibi Gornik Zabrze'de üçüncü sezonunu yaşıyor.

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