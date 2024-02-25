Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Celal Şengör'e Sert Çıktı: "Saçmalama Hakkını Kullanıyor"
Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Celal Şengör'e Sert Çıktı: "Saçmalama Hakkını Kullanıyor"
Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün Karadeniz'in patlayacağına ilişkin sözlerine sert çıktı. Kutoğlu, 'Bilim insanı konuşurken sorumlu davranması lazım. Topluma sürekli korku salıyor. Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, 27 Tem 2023'te KAFA TV'de yayınlanan bir programda Karadeniz'in eninde sonunda patlayacağını söylemişti.
Celal Şengör, "Karadeniz patlayacak sonunda. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda. Karadeniz'in 60 kilometre çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, bu sözleri nedeniyle Celal Şengör'e sert çıktı.
"Karadeniz’de 300 metreden sonra hidrojen sülfür nedeniyle zaten hayat yok. Ama bu Karadeniz patlayacak demek için yeterli değil. Elimizde Celal hocanın sözlerini destekleyen hiçbir bilimsel veri yok. Medyatik kalmak için söylenen sözler. "
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda