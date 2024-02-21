Konya'da 'Swinger' Partilerine Katılan Muhtar, Çocuk İstismarcısı Çıktı!
Konya'da 'Swinger' Partilerine Katılan Muhtar, Çocuk İstismarcısı Çıktı!
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Türkiye'nin en muhafazakar şehirlerinin başında gelen Konya'da görev yapan ve swinger partilerine katılan bir muhtarın cinsel istismarcı olduğu ortaya çıktı.
Olay, Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı olan M.M.nin, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu şikayetiyle ortaya çıktı.
Şu an 17 yaşında olan çocuk, 3 yıldır muhtarın cinsel istismarına uğradığını söyledi.
Kızın annesi M.A. ifadesinde "Muhtar M.M. ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflar hakkında herhangi bir bilgim yok" dedi.
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