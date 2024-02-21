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Konya'da 'Swinger' Partilerine Katılan Muhtar, Çocuk İstismarcısı Çıktı!

Konya'da 'Swinger' Partilerine Katılan Muhtar, Çocuk İstismarcısı Çıktı!

Konya cinsel istismar Swinger
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.02.2024 - 12:20

Konya'da Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı olan ve 'swinger' partilerine katılan 54 yaşındaki M.M.'nin çocuk istismarcısı olduğu ortaya çıktı. 

Muhtar kızın annesini suçlarken, 14 yaşından beri istismara uğrayan kız çocuğu muhtardan şikayetçi olmadı. 

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Türkiye'nin en muhafazakar şehirlerinin başında gelen Konya'da görev yapan ve swinger partilerine katılan bir muhtarın cinsel istismarcı olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin en muhafazakar şehirlerinin başında gelen Konya'da görev yapan ve swinger partilerine katılan bir muhtarın cinsel istismarcı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı olan M.M.nin, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu şikayetiyle ortaya çıktı.

Olay, Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı olan M.M.nin, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu şikayetiyle ortaya çıktı.

Yapılan incelemede, evli bir çocuk babası olan muhtarın istismar ettiği kızın annesiyle birlikte yaşadığı belirlendi. 

Muhtarın el konulan telefonunda istismar ettiği çocuğun cinsel içerikli video ve fotoğrafları bulundu.

Şu an 17 yaşında olan çocuk, 3 yıldır muhtarın cinsel istismarına uğradığını söyledi.

Şu an 17 yaşında olan çocuk, 3 yıldır muhtarın cinsel istismarına uğradığını söyledi.

S.A ifadesinde yaşadığı istismarı şöyle anlattı: 

'Ben o dönemler sanırım 14 yaşındaydım. M.M., bana iyi ve yakın davranıyordu. 

Bir süre sonra bana dokunmaya, okşamaya, soyup, çıplak fotoğraflarımı çekmeye ve ters ilişkide bulunmaya başladı. 

Bu durumdan rahatsızdım ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum.

Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım.

 M.M.'den şikayetçi değilim.'

Kızın annesi M.A. ifadesinde "Muhtar M.M. ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflar hakkında herhangi bir bilgim yok" dedi.

Kızın annesi M.A. ifadesinde "Muhtar M.M. ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflar hakkında herhangi bir bilgim yok" dedi.

Muhtar ise ifadesinde fotoğraflar için kızın annesini suçladı. 

Muhtar M.M. ve anne M.A. tutuklandı.

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