Konya'da 'Swinger' Partilerine Katılan Muhtar, Çocuk İstismarcısı Çıktı!

S.A ifadesinde yaşadığı istismarı şöyle anlattı:

'Ben o dönemler sanırım 14 yaşındaydım. M.M., bana iyi ve yakın davranıyordu.

Bir süre sonra bana dokunmaya, okşamaya, soyup, çıplak fotoğraflarımı çekmeye ve ters ilişkide bulunmaya başladı.

Bu durumdan rahatsızdım ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum.

Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım.

M.M.'den şikayetçi değilim.'