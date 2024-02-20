Ankara'da Son Seçim Anketi: Mansur Yavaş'la Turgut Altınok Arasında Makas Daralıyor!
Ankara'da Son Seçim Anketi: Mansur Yavaş'la Turgut Altınok Arasında Makas Daralıyor!
HBS Araştırma, Ankara için yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 37,7 oy alırken, AK Parti ve MHP'nin adayı Turgut Altınok yüzde 34,6'da.
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Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gidecek. Seçimlere kısa bir süre kala anket şirketleri, anketlerini açıklamaya devam ediyor.
HBS Araştırma, son Ankara anketini açıkladı. Araştırma şubat ayı içinde 2 bin 436 kişiyle yapıldı. Araştırmada en dikkat çeken nokta İYİ Parti seçmeninin yüzde 20'sinin partiden vazgeçtiği söylemesi.
Ankette CHP'nin adayı Mansur Yavaş yüzde 37,7 ile ilk sırada.
AK Parti ve MHP'nin adayı Turgut Altınok ise yüzde 34,6 ile takip eden isim.
İYİ Parti'nin Ankara'da milliyetçi kökenden gelen adaylara alternatif olarak çıkardığı sosyal demokrat aday Cengiz Topel Yıldırım'ın oyu ise yüzde 7,3.
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Ankete göre Yeniden Refah'ın adayı Suat Kılıç'ın oy oranı ise yüzde 2,9'da.
HBS araştırmanın Ankara anketi ve şirketin yaptığı değerlendirme şöyle 👇
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