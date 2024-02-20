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Türkiye'de Belediye Başkanları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Türkiye'de Belediye Başkanları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Belediye Başkanları Maaşı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 13:24

Yakalaşan seçimler öncesi belediye başkanlarının aldıkları maaş da merak konusu oldu. Türkiye'de nüfusu 2 milyondan fazla olan illerde bir belediye başkanının maaşı 176 bin lirayı buluyor. Nüfus azaldıkça belediye başkanlarının maaşları da düşüyor. 

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Türkiye 31 Mart'ta sandık başına giderek yeni belediye başkanlarını seçecek. Yaklaşan seçimler öncesi öne çıkan konulardan biri de belediye başkanlarının maaşları. Peki bir belediye başkanı ne kadar maaş alıyor?

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına giderek yeni belediye başkanlarını seçecek. Yaklaşan seçimler öncesi öne çıkan konulardan biri de belediye başkanlarının maaşları. Peki bir belediye başkanı ne kadar maaş alıyor?

Belediye Başkanlarının maaşları görev yaptıkları ilin nüfusuna göre değişiklik gösteriyor. 2024 yılı itibarıyla belediye başkanlarının maaşları şu şekilde 👇

Belediye Başkanlarının maaşları görev yaptıkları ilin nüfusuna göre değişiklik gösteriyor. 2024 yılı itibarıyla belediye başkanlarının maaşları şu şekilde 👇

Nüfusu 2 milyondan fazla olan iller: 176 bin 735 TL

Nüfusu 2 milyondan fazla olan iller: 176 bin 735 TL

Örnek: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep...

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olan yerler: 144 bin 300 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olan yerler: 144 bin 300 TL

Örnek: Mersin, Diyarbakır, Kayseri, Hatay...

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan yerler: 119 bin 670 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan yerler: 119 bin 670 TL

Örnek: Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya...

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Nüfusu 250.001-500.000 arasında olan yerler: 104 bin 453 TL

Nüfusu 250.001-500.000 arasında olan yerler: 104 bin 453 TL

Örnek: Bolu, Siirt, Rize, Kastamonu...

Nüfusu 100.001-250.000 arasında olan yerler: 89 bin 235 TL

Nüfusu 100.001-250.000 arasında olan yerler: 89 bin 235 TL

Örnek: Kilis, Artvin, Çankırı, Bartın...

Nüfusu 50.001-100.000 arasında olan yerler: 77 bin 822 TL

Nüfusu 50.001-100.000 arasında olan yerler: 77 bin 822 TL

Örnek: Tunceli, Ardahan, Bayburt 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara. 👇

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