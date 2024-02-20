Türkiye'de Belediye Başkanları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Yakalaşan seçimler öncesi belediye başkanlarının aldıkları maaş da merak konusu oldu. Türkiye'de nüfusu 2 milyondan fazla olan illerde bir belediye başkanının maaşı 176 bin lirayı buluyor. Nüfus azaldıkça belediye başkanlarının maaşları da düşüyor.