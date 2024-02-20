Türkiye'de Belediye Başkanları Ne Kadar Maaş Alıyor?
Türkiye'de Belediye Başkanları Ne Kadar Maaş Alıyor?
Yakalaşan seçimler öncesi belediye başkanlarının aldıkları maaş da merak konusu oldu. Türkiye'de nüfusu 2 milyondan fazla olan illerde bir belediye başkanının maaşı 176 bin lirayı buluyor. Nüfus azaldıkça belediye başkanlarının maaşları da düşüyor.
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Türkiye 31 Mart'ta sandık başına giderek yeni belediye başkanlarını seçecek. Yaklaşan seçimler öncesi öne çıkan konulardan biri de belediye başkanlarının maaşları. Peki bir belediye başkanı ne kadar maaş alıyor?
Belediye Başkanlarının maaşları görev yaptıkları ilin nüfusuna göre değişiklik gösteriyor. 2024 yılı itibarıyla belediye başkanlarının maaşları şu şekilde 👇
Nüfusu 2 milyondan fazla olan iller: 176 bin 735 TL
Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olan yerler: 144 bin 300 TL
Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan yerler: 119 bin 670 TL
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Nüfusu 250.001-500.000 arasında olan yerler: 104 bin 453 TL
Nüfusu 100.001-250.000 arasında olan yerler: 89 bin 235 TL
Nüfusu 50.001-100.000 arasında olan yerler: 77 bin 822 TL
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