Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Uzmanlar Yanıt Verdi: Uyumak İçin En Kötü Saat Hangisi?

Uzmanlar Yanıt Verdi: Uyumak İçin En Kötü Saat Hangisi?

Uyku
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.02.2024 - 10:53

Uykuya dalmak için herkese uyan tek bir saat elbette yok. Ancak uzmanların üzerinde fikir birliğine vardığı konu, sabaha karşı 3-4'e kadar oturup uykuya gitmenin derin uyku şansını büyük oranda kaybettiği.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İnsanların uykuları yaklaşık bir buçuk saatlik döngülerden meydana geliyor. İlk bölümler daha derin, daha dinlendirici. Sabaha doğru ilerledikçe daha hafif, rüyalarla dolu döngüler oluşuyor.

İnsanların uykuları yaklaşık bir buçuk saatlik döngülerden meydana geliyor. İlk bölümler daha derin, daha dinlendirici. Sabaha doğru ilerledikçe daha hafif, rüyalarla dolu döngüler oluşuyor.

Daha önce yapılan araştırmalar akşam 22:00 ile sabah 04:00 arasının uyumak için en verimli saatler olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Daha önce yapılan araştırmalar akşam 22:00 ile sabah 04:00 arasının uyumak için en verimli saatler olduğunu ortaya çıkarmıştı.

22:00 ile sabah 04:00 arasında uyanık kalmanın kanser ve kalp-damar hastalıkları riskini artırabileceği biliniyor. 

Tabi vücut saatlerinin farklı olması nedeniyle insanların yatağa gitme saatleri arasında farklılıklar oluşuyor.

TikTok'ta yaptığı yayınlarla bilinen Dr. Karan Raj, "Uykuya dalmak için en kötü zaman hangisidir?" sorusuna ise şöyle yanıt veriyor 👇

TikTok'ta yaptığı yayınlarla bilinen Dr. Karan Raj, "Uykuya dalmak için en kötü zaman hangisidir?" sorusuna ise şöyle yanıt veriyor 👇

'Sabah saat üç ya da dörtte yatağa gittiğinizi varsayalım.

Araştırmalara göre vücut saatiniz ne olursa olsun, daha ‘sığ’ bir uyku bekleyecek sizi. Yani ‘şöyle derin bir uyku’ çekemeyeceksiniz.

Peki, bunun ne gibi bir etkisi olabilir?

Ertesi gün sersemlik ve yorgunluk.

Eğer seçme şansınız varsa sabah 3-4’ten sonra uyumaktan kesinlikle kaçınmalısınız.' 

Kaynak

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
1
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?