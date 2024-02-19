Uzmanlar Yanıt Verdi: Uyumak İçin En Kötü Saat Hangisi?

'Sabah saat üç ya da dörtte yatağa gittiğinizi varsayalım.

Araştırmalara göre vücut saatiniz ne olursa olsun, daha ‘sığ’ bir uyku bekleyecek sizi. Yani ‘şöyle derin bir uyku’ çekemeyeceksiniz.

Peki, bunun ne gibi bir etkisi olabilir?

Ertesi gün sersemlik ve yorgunluk.

Eğer seçme şansınız varsa sabah 3-4’ten sonra uyumaktan kesinlikle kaçınmalısınız.'

Kaynak