Uzmanlar Yanıt Verdi: Uyumak İçin En Kötü Saat Hangisi?
Uzmanlar Yanıt Verdi: Uyumak İçin En Kötü Saat Hangisi?
Uykuya dalmak için herkese uyan tek bir saat elbette yok. Ancak uzmanların üzerinde fikir birliğine vardığı konu, sabaha karşı 3-4'e kadar oturup uykuya gitmenin derin uyku şansını büyük oranda kaybettiği.
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İnsanların uykuları yaklaşık bir buçuk saatlik döngülerden meydana geliyor. İlk bölümler daha derin, daha dinlendirici. Sabaha doğru ilerledikçe daha hafif, rüyalarla dolu döngüler oluşuyor.
Daha önce yapılan araştırmalar akşam 22:00 ile sabah 04:00 arasının uyumak için en verimli saatler olduğunu ortaya çıkarmıştı.
TikTok'ta yaptığı yayınlarla bilinen Dr. Karan Raj, "Uykuya dalmak için en kötü zaman hangisidir?" sorusuna ise şöyle yanıt veriyor 👇
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