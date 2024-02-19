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Özgür Özel Konuştu: Lütfü Savaş'tan Vazgeçme Sinyali

Özgür Özel Konuştu: Lütfü Savaş'tan Vazgeçme Sinyali

Lütfü Savaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.02.2024 - 10:27

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da tartışmaların merkezindeki Lütfü Savaş'tan vazgeçme sinyali verdi. 

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV'de İlker Karagöz'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV'de İlker Karagöz'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı ile ilgili de konuşan Özel, şunları söyledi:

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı ile ilgili de konuşan Özel, şunları söyledi:

"Hatay İttifakı'na ihtiyaç var. Hatay İttifakı kurulmazsa Cumhur İttifakı'nın adayı şans yakalayacak. Biz Hatay İttifakı'nı kurmak için üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bunun için 36 saatimiz var önümüzde."

"Hatay İttifakı'na ihtiyaç var. Hatay İttifakı kurulmazsa Cumhur İttifakı'nın adayı şans yakalayacak. Biz Hatay İttifakı'nı kurmak için üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bunun için 36 saatimiz var önümüzde."

Lütfü Savaş 2009'dan beri önce AK Parti ardından CHP'den büyükşehir belediye başkanı seçilen bir isim.

Savaş'a yönelik en büyük eleştiri kendi döneminde yapılan bazı yeni binaların da 6 Şubat depreminde yıkılmış olması.

Savaş, son olarak 6 Şubat’taki deprem anmasında da Savaş protesto edilmiş ve ardından deprem sonrası Hatay'da öne çıkan isimlerden biri olan Gökhan Zan, TİP'ten adaylığını açıklamıştı.

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Mehmet Ali Usul

rezalet bi durum bu. koca parti insanların istemediği birini hala aday göstermek için uğraşıyor. aday sa daha acınası bi durum da. istenmediği belli iken hal... Devamını Gör

chngrbaran

CHP zaten istenmeyenleri aday göstermekte üstüne parti tanımaz

Emel

Aynısını Artvin’in ilçesinde de yapmıştınız. Vazgeçin inadınızdan. İttifaksa eğer gerçekten amacınız, ittifak için aday var orada, Gökhan’ı destekleyin.

DNDR

O ancak Zan CHP adayı olursa mümkün diğer türlü olmaz siyasette öyle bir mantık yok CHP (demez ama) TİP'i destekliyoruz dese bile tüm oylarını oraya taşıyama... Devamını Gör

Tony Soprano

Lütfü başkana ihanet etmeyin. Arkandayız lütfü !