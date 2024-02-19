Özgür Özel Konuştu: Lütfü Savaş'tan Vazgeçme Sinyali

Lütfü Savaş 2009'dan beri önce AK Parti ardından CHP'den büyükşehir belediye başkanı seçilen bir isim.

Savaş'a yönelik en büyük eleştiri kendi döneminde yapılan bazı yeni binaların da 6 Şubat depreminde yıkılmış olması.

Savaş, son olarak 6 Şubat’taki deprem anmasında da Savaş protesto edilmiş ve ardından deprem sonrası Hatay'da öne çıkan isimlerden biri olan Gökhan Zan, TİP'ten adaylığını açıklamıştı.