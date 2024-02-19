Özgür Özel Konuştu: Lütfü Savaş'tan Vazgeçme Sinyali
Özgür Özel Konuştu: Lütfü Savaş'tan Vazgeçme Sinyali
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da tartışmaların merkezindeki Lütfü Savaş'tan vazgeçme sinyali verdi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV'de İlker Karagöz'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı ile ilgili de konuşan Özel, şunları söyledi:
"Hatay İttifakı'na ihtiyaç var. Hatay İttifakı kurulmazsa Cumhur İttifakı'nın adayı şans yakalayacak. Biz Hatay İttifakı'nı kurmak için üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bunun için 36 saatimiz var önümüzde."
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rezalet bi durum bu. koca parti insanların istemediği birini hala aday göstermek için uğraşıyor. aday sa daha acınası bi durum da. istenmediği belli iken hal... Devamını Gör
CHP zaten istenmeyenleri aday göstermekte üstüne parti tanımaz
Aynısını Artvin’in ilçesinde de yapmıştınız. Vazgeçin inadınızdan. İttifaksa eğer gerçekten amacınız, ittifak için aday var orada, Gökhan’ı destekleyin.
O ancak Zan CHP adayı olursa mümkün diğer türlü olmaz siyasette öyle bir mantık yok CHP (demez ama) TİP'i destekliyoruz dese bile tüm oylarını oraya taşıyama... Devamını Gör
Lütfü başkana ihanet etmeyin. Arkandayız lütfü !