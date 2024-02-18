Cem Küçük'ten Hatay İddiası: CHP, Lütfü Savaş'ın Yerine Yeni Aday Açıklayacak!
Cem Küçük'ten Hatay İddiası: CHP, Lütfü Savaş'ın Yerine Yeni Aday Açıklayacak!
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Gazeteci Cem Küçük, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Lütfü Savaş'ı tanıtmadı. Yarın yeni aday açıklayacaklar" ifadelerini kullandı.
Cem Küçük'ün paylaşımı 👇
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği tüm belediye başkan adaylarını tanıtmıştı.
Lütfü Savaş 2009'dan beri önce AK Parti ardından CHP'den büyükşehir belediye başkanı seçilen bir isim. Savaş'a yönelik en büyük eleştiri kendi döneminde yapılan bazı yeni binaların da 6 Şubat depreminde yıkılmış olması.
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