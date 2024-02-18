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Cem Küçük'ten Hatay İddiası: CHP, Lütfü Savaş'ın Yerine Yeni Aday Açıklayacak!

Cem Küçük'ten Hatay İddiası: CHP, Lütfü Savaş'ın Yerine Yeni Aday Açıklayacak!

cem küçük Lütfü Savaş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.02.2024 - 17:00

Gazeteci Cem Küçük, CHP'nin Hatay'da yeniden belediye başkan adayı olarak açıkladığı Lütfü Savaş'ı geri çekeceğini iddia etti. Küçük'e göre yeni isim yarın duyurulacak. 

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Gazeteci Cem Küçük, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Lütfü Savaş'ı tanıtmadı. Yarın yeni aday açıklayacaklar" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Cem Küçük, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Lütfü Savaş'ı tanıtmadı. Yarın yeni aday açıklayacaklar" ifadelerini kullandı.

Cem Küçük'ün paylaşımı 👇

Cem Küçük'ün paylaşımı 👇

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği tüm belediye başkan adaylarını tanıtmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği tüm belediye başkan adaylarını tanıtmıştı.

Tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediyesi ve DEM Parti ile ittifak görüşmelerine konu olan İstanbul Esenyurt ilçesi adayları açıklanmadı.

Lütfü Savaş 2009'dan beri önce AK Parti ardından CHP'den büyükşehir belediye başkanı seçilen bir isim. Savaş'a yönelik en büyük eleştiri kendi döneminde yapılan bazı yeni binaların da 6 Şubat depreminde yıkılmış olması.

Lütfü Savaş 2009'dan beri önce AK Parti ardından CHP'den büyükşehir belediye başkanı seçilen bir isim. Savaş'a yönelik en büyük eleştiri kendi döneminde yapılan bazı yeni binaların da 6 Şubat depreminde yıkılmış olması.

Savaş, son olarak 6 Şubat’taki deprem anmasında da Savaş protesto edilmiş ve ardından deprem sonrası Hatay'da öne çıkan isimlerden biri olan Gökhan Zan, TİP'ten adaylığını açıklamıştı.

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