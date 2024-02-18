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BBC Yazdı: İtalya, Göçü Durdurmak İçin Türkiye'yi Kullanacak!

BBC Yazdı: İtalya, Göçü Durdurmak İçin Türkiye'yi Kullanacak!

İtalya Göçmen
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.02.2024 - 14:25

İtalya Yargıtay'ı göçmenlerin geri itilmesiyle ilgili çok kritik bir karar aldı. Bu karar sonrası İtalya'nın yeni planı ise Türkiye'nin gücünü kullanarak göçmenlerin daha denize çıkmadan engellemesini sağlamak. 

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İtalya ile Türkiye'nin göçmen temaslarının sıklaştırdığı bugünlerde İtalyan Yargıtay'ından dikkat çeken bir karar geldi.

İtalya ile Türkiye'nin göçmen temaslarının sıklaştırdığı bugünlerde İtalyan Yargıtay'ından dikkat çeken bir karar geldi.

İtalya'da Yargıtay, denizden kurtarılan göçmenlerin Libya’ya zorla geri götürülmesinin suç olduğuna hükmetti.

Düzensiz göçü durdurma vaadiyle Ekim 2022’de iktidara gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, geçen ay yaptığı Türkiye ziyaretinde göçmen konusunda destek istemişti.

BBC'nin İtalyan medyasından aktardığına göre, Roma, Libya çıkışlı göçmenleri durdurmak için Ankara’nın bu ülkedeki nüfuzundan faydalanmayı amaçlıyor.

BBC'nin İtalyan medyasından aktardığına göre, Roma, Libya çıkışlı göçmenleri durdurmak için Ankara’nın bu ülkedeki nüfuzundan faydalanmayı amaçlıyor.

Haberde iki ülkenin bir anlaşma konusunda masada oldukları da belirtiliyor. 

Kaynak

İtalyan Yargıtayı'nın bu kararı sonrası amaç; Türkiye'nin gücünü kullanarak göçmenleri denizden Libya’ya geri püskürtmek yerine baştan limanlardan çıkışlarını önlemek.

İtalyan Yargıtayı'nın bu kararı sonrası amaç; Türkiye'nin gücünü kullanarak göçmenleri denizden Libya’ya geri püskürtmek yerine baştan limanlardan çıkışlarını önlemek.

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