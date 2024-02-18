BBC Yazdı: İtalya, Göçü Durdurmak İçin Türkiye'yi Kullanacak!
BBC Yazdı: İtalya, Göçü Durdurmak İçin Türkiye'yi Kullanacak!
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İtalya ile Türkiye'nin göçmen temaslarının sıklaştırdığı bugünlerde İtalyan Yargıtay'ından dikkat çeken bir karar geldi.
BBC'nin İtalyan medyasından aktardığına göre, Roma, Libya çıkışlı göçmenleri durdurmak için Ankara’nın bu ülkedeki nüfuzundan faydalanmayı amaçlıyor.
İtalyan Yargıtayı'nın bu kararı sonrası amaç; Türkiye'nin gücünü kullanarak göçmenleri denizden Libya’ya geri püskürtmek yerine baştan limanlardan çıkışlarını önlemek.
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