İsmail Saymaz, Can Atalay'la Birlikte Aladağ Davasında Aldığı Tehditleri Anlattı!

Gazeteci İsmail Saymaz, milletvekilliği düşürülen avukat Can Atalay'la birlikte Aladağ'da Süleymancı yurdunda yanarak ölen 11 çocuğun davasında yaşadıklarını anlattı. Saymaz, mahkeme salonu bile olamayacak bir yerde tarikatçılar tarafından tehdit edildiklerini söyledi.