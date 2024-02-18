İsmail Saymaz, Can Atalay'la Birlikte Aladağ Davasında Aldığı Tehditleri Anlattı!
İsmail Saymaz, Can Atalay'la Birlikte Aladağ Davasında Aldığı Tehditleri Anlattı!
Gazeteci İsmail Saymaz, milletvekilliği düşürülen avukat Can Atalay'la birlikte Aladağ'da Süleymancı yurdunda yanarak ölen 11 çocuğun davasında yaşadıklarını anlattı. Saymaz, mahkeme salonu bile olamayacak bir yerde tarikatçılar tarafından tehdit edildiklerini söyledi.
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ADANA'nın Aladağ ilçesinde, 29 Kasım 2016'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı Süleymancı yurdunda elektrik kontağından çıkan yangında 11'i öğrenci 12 kişi hayatını kaybetmişti.
Gazeteci İsmail Saymaz, milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın pek çok davada olduğu gibi yine para almadan oradaki ailelerin yanında olduğunu ve dava sürecinde yaşadıklarını anlattı.
Saymaz şu ifadeleri kullandı: "'Siz buraya bir daha gelemeyeceksiniz ulan' dediler, saldırdılar. Tarikat tehdit etti. Dedim ki; burada Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik yasası ortadan mı kalktı. Jandarma, polis ne güne duruyor. Tarikat nasıl tehdit eder, üstelik 11 tane çocuk yanmışken. Ben şahidim kardeşim; Can Atalay ve orda yatan insanlar, aynı görüşte olayım veya olmayın, tertemiz, namuslu insanlar.""
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