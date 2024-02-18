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Ertuğrul Özkök, Türk Dizileriyle Türk İHA ve SİHA'larını Karşılaştırdı!

Ertuğrul Özkök, Türk Dizileriyle Türk İHA ve SİHA'larını Karşılaştırdı!

Türk dizileri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.02.2024 - 12:49

T24 yazarı Ertuğrul Özkök, Türk dizilerinin dünyada Türk İHA ve SİHA'larından daha etkili bir güç olduğu fikrini savundu. 

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Hepinizin malumu Türk dizileri dünyada fırtına gibi esiyor. Türkiye artık ABD ve İngiltere’den sonra en büyük üçüncü televizyon dizisi ihracatçısı.

Hepinizin malumu Türk dizileri dünyada fırtına gibi esiyor. Türkiye artık ABD ve İngiltere’den sonra en büyük üçüncü televizyon dizisi ihracatçısı.

Dünyada 2020-2023 arasında Türk dizilerine talep yüzde 184 arttı. 

Bu alanda yarıştığımız Kore dizileri ise yüzde 73'te kaldı.

T24 yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Türk dizilerinin dünyadaki gücünü yine çok başarılı olduğumuz bir İHA ve SİHA sektörüyle karşılaştırdı.

T24 yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Türk dizilerinin dünyadaki gücünü yine çok başarılı olduğumuz bir İHA ve SİHA sektörüyle karşılaştırdı.

Ertuğrul Özkök'ün yazısında öne çıkan bölümler şöyle 👇

Ertuğrul Özkök'ün yazısında öne çıkan bölümler şöyle 👇

'İki yıldır durmadan bunu yazıyorum.

Bu diziler “Türkiye’nin yumuşak gücünü” gösteriyor.

Emin olun sattığımız İHA’lardan daha yararlı Türkiye’ye bu diziler.

O SİHA’lardan daha güçlü gösteriyor bizi.

Saçma sapan bahanelerle trol saldırı ve linçleri ile bu harika dizileri yapan insanların hevesini kaçırmamak lazım.'

"Tüm zamanların en etkili kadın rapçisi Şehzade Mustafa’nın ölümüne bu kadar üzülüyorsa eğer… Bizler de kendi sansürcü kafaları ile bu dizileri öldürmeye kalkanların yaptıklarına daha fazla üzülmeliyiz."

"Tüm zamanların en etkili kadın rapçisi Şehzade Mustafa’nın ölümüne bu kadar üzülüyorsa eğer… Bizler de kendi sansürcü kafaları ile bu dizileri öldürmeye kalkanların yaptıklarına daha fazla üzülmeliyiz."

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