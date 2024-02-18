Ertuğrul Özkök, Türk Dizileriyle Türk İHA ve SİHA'larını Karşılaştırdı!

'İki yıldır durmadan bunu yazıyorum.

Bu diziler “Türkiye’nin yumuşak gücünü” gösteriyor.

Emin olun sattığımız İHA’lardan daha yararlı Türkiye’ye bu diziler.

O SİHA’lardan daha güçlü gösteriyor bizi.

Saçma sapan bahanelerle trol saldırı ve linçleri ile bu harika dizileri yapan insanların hevesini kaçırmamak lazım.'