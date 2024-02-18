Ertuğrul Özkök, Türk Dizileriyle Türk İHA ve SİHA'larını Karşılaştırdı!
Ertuğrul Özkök, Türk Dizileriyle Türk İHA ve SİHA'larını Karşılaştırdı!
T24 yazarı Ertuğrul Özkök, Türk dizilerinin dünyada Türk İHA ve SİHA'larından daha etkili bir güç olduğu fikrini savundu.
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Hepinizin malumu Türk dizileri dünyada fırtına gibi esiyor. Türkiye artık ABD ve İngiltere’den sonra en büyük üçüncü televizyon dizisi ihracatçısı.
T24 yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Türk dizilerinin dünyadaki gücünü yine çok başarılı olduğumuz bir İHA ve SİHA sektörüyle karşılaştırdı.
Ertuğrul Özkök'ün yazısında öne çıkan bölümler şöyle 👇
"Tüm zamanların en etkili kadın rapçisi Şehzade Mustafa’nın ölümüne bu kadar üzülüyorsa eğer… Bizler de kendi sansürcü kafaları ile bu dizileri öldürmeye kalkanların yaptıklarına daha fazla üzülmeliyiz."
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