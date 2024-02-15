Dünyanın En Kalabalık Müslüman Ülkesinde TikTok Sayesinde Devlet Başkanı Seçildi!
Dünyanın En Kalabalık Müslüman Ülkesinde TikTok Sayesinde Devlet Başkanı Seçildi!
Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'da TikTok videoları seçim sonuçlarına doğrudan etki etti.
Adı insan hakları ihlalleriyle anılan eski özel kuvvetler komutanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto, TikTok'u etkin şekilde kullanarak seçim zaferine ulaştı.
Milenyum ve Z kuşakları TikTok sayesinde Prabowo Subianto'yu 'müşfik dede' olarak tanıyor.
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Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'da, yaklaşık 205 milyon seçmenin yarısından fazlası 40 yaşın altında ve aktif TikTok kullanıcısı. Bu durum ülkede yapılan seçimlerin sonuçlarına da doğrudan etki etti.
Son 10 senede iki başarısız başkanlık yarışının ardından 72 yaşındaki Prabowo Subianto, üçüncü kez yarıştığı başkanlık seçimlerini zaferle ayrıldı. Analistlere göre, Prabowo Subianto'nun bu başarısında TikTok'un rolü oldukça büyük.
Adı insan hakları ihlalleriyle anılan eski özel kuvvetler komutanı Prabowo Subianto TikTok sayesinde kendini halkın, özellikle gençlerin gözünde "kedi sever, müşfik bir dede"ye dönüştürdü.
Resmi olmayan sonuçlar, 72 yaşındaki Prabowo Subianto'nun oyların yaklaşık yüzde 60'ını kazandığını gösteriyor. Prabowo, en yakın rakibine en az 33 puan fark attı.
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