Dünyanın En Kalabalık Müslüman Ülkesinde TikTok Sayesinde Devlet Başkanı Seçildi!

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'da TikTok videoları seçim sonuçlarına doğrudan etki etti.

Adı insan hakları ihlalleriyle anılan eski özel kuvvetler komutanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto, TikTok'u etkin şekilde kullanarak seçim zaferine ulaştı.

Milenyum ve Z kuşakları TikTok sayesinde Prabowo Subianto'yu 'müşfik dede' olarak tanıyor.