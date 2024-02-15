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Bedelli Askerlikte 'Vahim' Tablo: Fiyat Artık Çok mu Yüksek?

Bedelli Askerlikte 'Vahim' Tablo: Fiyat Artık Çok mu Yüksek?

Bedelli Askerlik
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.02.2024 - 16:28

CHP'li Prof. Dr. Mühip Kanko, bedelli askerlik konusunda oldukça dikkat çeken istatistikleri paylaştı. Kanko, 'Yoklama kaçağı durumuna düşen her 11 gençten sadece bir tanesi bedelliden faydalanabilecek ekonomik güce sahip' dedi. 

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122 bin 351 lira olan bedelli askerlik ücreti, 2024 yılında gelen yüzde 49.25 zam ile birlikte 182 bin 608 TL’ye çıkmıştı.

122 bin 351 lira olan bedelli askerlik ücreti, 2024 yılında gelen yüzde 49.25 zam ile birlikte 182 bin 608 TL’ye çıkmıştı.

Fiyatın oldukça yüksek olması beraberinde de tartışmaları getirmiş durumda.

CHP Milletvekili Muhip Kanko, "Yüzde 50 artışla 182 bin liraya ulaşan bedelli askerlik ücreti, gençlerimiz için büyük bir ekonomik engel oluşturmaktadır. Bu durum, gençlerimizin askerlik hizmetine erişimini ciddi şekilde kısıtlamakta ve onları zor bir kararın içine itmektedir." diye konuştu.

CHP Milletvekili Muhip Kanko, "Yüzde 50 artışla 182 bin liraya ulaşan bedelli askerlik ücreti, gençlerimiz için büyük bir ekonomik engel oluşturmaktadır. Bu durum, gençlerimizin askerlik hizmetine erişimini ciddi şekilde kısıtlamakta ve onları zor bir kararın içine itmektedir." diye konuştu.

Bedelli affı konusunda gençlerin sorunlarını gündeme taşıyan Kanko, 2023 yılının kasım ayının güncel verilerine göre, 528 bin 149 yoklama kaçağı ve 53 bin 888 bakaya bulunmasına rağmen, 2022 kanun değişikliği ile sadece 28 bin 786 yükümlünün bedelli askerlikten faydalanabilmiş olmasının, kanun değişikliğinin beklenen etkiyi gösteremediğinin açık bir işareti olduğunu belirtti.

Kanko'nun verdiği rakamlara göre, yoklama kaçağı durumuna düşen her 11 gençten sadece 1 tanesi bedelli askerlik yapabilecek maddi güce sahip.

Kanko, gençlerin askerlik hizmetine adil ve erişilebilir bir şekilde erişebilmesi için hükümetten somut adımlar atmasını talep etti.

Kanko, gençlerin askerlik hizmetine adil ve erişilebilir bir şekilde erişebilmesi için hükümetten somut adımlar atmasını talep etti.

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