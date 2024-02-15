Bedelli Askerlikte 'Vahim' Tablo: Fiyat Artık Çok mu Yüksek?
Bedelli Askerlikte 'Vahim' Tablo: Fiyat Artık Çok mu Yüksek?
CHP'li Prof. Dr. Mühip Kanko, bedelli askerlik konusunda oldukça dikkat çeken istatistikleri paylaştı. Kanko, 'Yoklama kaçağı durumuna düşen her 11 gençten sadece bir tanesi bedelliden faydalanabilecek ekonomik güce sahip' dedi.
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122 bin 351 lira olan bedelli askerlik ücreti, 2024 yılında gelen yüzde 49.25 zam ile birlikte 182 bin 608 TL’ye çıkmıştı.
CHP Milletvekili Muhip Kanko, "Yüzde 50 artışla 182 bin liraya ulaşan bedelli askerlik ücreti, gençlerimiz için büyük bir ekonomik engel oluşturmaktadır. Bu durum, gençlerimizin askerlik hizmetine erişimini ciddi şekilde kısıtlamakta ve onları zor bir kararın içine itmektedir." diye konuştu.
Kanko, gençlerin askerlik hizmetine adil ve erişilebilir bir şekilde erişebilmesi için hükümetten somut adımlar atmasını talep etti.
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