Bedelli Askerlikte 'Vahim' Tablo: Fiyat Artık Çok mu Yüksek?

Bedelli affı konusunda gençlerin sorunlarını gündeme taşıyan Kanko, 2023 yılının kasım ayının güncel verilerine göre, 528 bin 149 yoklama kaçağı ve 53 bin 888 bakaya bulunmasına rağmen, 2022 kanun değişikliği ile sadece 28 bin 786 yükümlünün bedelli askerlikten faydalanabilmiş olmasının, kanun değişikliğinin beklenen etkiyi gösteremediğinin açık bir işareti olduğunu belirtti.

Kanko'nun verdiği rakamlara göre, yoklama kaçağı durumuna düşen her 11 gençten sadece 1 tanesi bedelli askerlik yapabilecek maddi güce sahip.