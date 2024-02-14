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AİHM'den 'Helal Kesim' Kararı: Avrupa Genelinde Yasağa Kapı Açıldı!

AİHM'den 'Helal Kesim' Kararı: Avrupa Genelinde Yasağa Kapı Açıldı!

AİHM Helal Kesim
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.02.2024 - 11:01

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 'helal kesim' olarak adlandırılan, hayvanların uyutulmadan kesilmesini yasaklayan düzenlemelerin inanç özgürlüğüne aykırı olmadığına ve ayrımcılık içermediğine karar verdi.

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Belçika’nın Flaman ve Valon bölgeleri, 2019 yılında hayvan refahı düzenlemeleri kapsamında uyutulmadan hayvan kesimini yasaklamıştı. Düzenlemeye göre, hayvanların kesimden önce bilincinin kapalı olması gerekiyor.

Belçika’nın Flaman ve Valon bölgeleri, 2019 yılında hayvan refahı düzenlemeleri kapsamında uyutulmadan hayvan kesimini yasaklamıştı. Düzenlemeye göre, hayvanların kesimden önce bilincinin kapalı olması gerekiyor.

Ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumuna bağlı 13 kişi ve kuruluş ise inançlarına uygun kurban kesiminin engellendiği gerekçesiyle konuyu yargı gündemine taşıdı.

Belçika Anayasa Mahkemesi, 2021 yılında helal kesim yasağının anayasaya aykırı olmadığına hükmetti.

Müslüman ve Yahudiler daha sonra konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı.

Müslüman ve Yahudiler daha sonra konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı.

Dini kurallara göre kesimin yasaklanması nedeniyle, kurban ibadetini yerine getiremeyeceklerini ve helal et satın alamayacaklarını belirten Müslüman ve Yahudiler yasakların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini vurguladı.

BBC Türkçe'nin aktarndığına göre, AİHM heyeti, oybirliğiyle, Belçika’da uygulanan helal kesim yasağının Avrupa yasalarına ve sözleşmelere aykırı olmadığına hükmetti.

BBC Türkçe'nin aktarndığına göre, AİHM heyeti, oybirliğiyle, Belçika’da uygulanan helal kesim yasağının Avrupa yasalarına ve sözleşmelere aykırı olmadığına hükmetti.

AİHM'e göre, helal kesim yasağı, inanç özgürlüğüne aykırı-ayrımcı bir uygulama değil. 

AİHM kararının, Avrupa'da bayıltmadan kesimin yasaklanmasına kapıyı araladığına dair görüşler var. 

Karar üç ay içinde temyize gidebilir.  

Kaynak

AİHM kararında ayrıca bayıltmadan kesim yapılmasını yasaklayan düzenlemelerin, hayvanların refahı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı 👇

AİHM kararında ayrıca bayıltmadan kesim yapılmasını yasaklayan düzenlemelerin, hayvanların refahı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı 👇

'Toplum, hayvanların çektiği acılara giderek daha fazla önem veriyor ve yasak da bununla uyumlu”

Peki siz AİHM'in 'helal kesim' kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? 👇

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