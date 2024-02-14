AİHM'den 'Helal Kesim' Kararı: Avrupa Genelinde Yasağa Kapı Açıldı!
AİHM'den 'Helal Kesim' Kararı: Avrupa Genelinde Yasağa Kapı Açıldı!
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 'helal kesim' olarak adlandırılan, hayvanların uyutulmadan kesilmesini yasaklayan düzenlemelerin inanç özgürlüğüne aykırı olmadığına ve ayrımcılık içermediğine karar verdi.
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Belçika’nın Flaman ve Valon bölgeleri, 2019 yılında hayvan refahı düzenlemeleri kapsamında uyutulmadan hayvan kesimini yasaklamıştı. Düzenlemeye göre, hayvanların kesimden önce bilincinin kapalı olması gerekiyor.
Müslüman ve Yahudiler daha sonra konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı.
BBC Türkçe'nin aktarndığına göre, AİHM heyeti, oybirliğiyle, Belçika’da uygulanan helal kesim yasağının Avrupa yasalarına ve sözleşmelere aykırı olmadığına hükmetti.
AİHM kararında ayrıca bayıltmadan kesim yapılmasını yasaklayan düzenlemelerin, hayvanların refahı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı 👇
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