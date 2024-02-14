Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti, İnci Taneleri: Televizyonda Geçen Hafta En Çok Hangi Diziler İzlendi?
Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti, İnci Taneleri: Televizyonda Geçen Hafta En Çok Hangi Diziler İzlendi?
Türk televizyonlarında geçen haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Box Office Türkiye verilerine göre, 4 - 10 Şubat 2024 tarihleri arasında Prime Time'da en fazla izlenen dizi Kanal D'de ekrana gelen İnci Taneleri. Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar ise takip eden diziler oldu.
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Kanal D ekranlarının büyük ses getiren yapımlarından İnci Taneleri, geçen haftanın en çok izlenen dizisi oldu. İnci Taneleri'nin 3. bölümü toplamda 13,02 reyting aldı.
Listenin ikinci sırasında Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti var. Kızılcık Şerbeti'nin 50. bölümü toplam 11,09 reyting aldı.
Senaryosu ile Türkiye'de büyük tartışmalar yaratan ve tarikatların yaşantısına odaklanan NOW TV'nin Kızıl Goncalar dizisi ise geçen hafta en çok izlenen üçüncü yapım oldu. Kızıl Goncalar'ın 5.bölümü toplam 9,73 reyting aldı.
4 - 10 Şubat 2024 tarihleri arasında televizyonda en çok izlenen ilk 10 yapım ve aldıkları reytingler şöyle ⬇️
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