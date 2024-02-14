Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti, İnci Taneleri: Televizyonda Geçen Hafta En Çok Hangi Diziler İzlendi?

Türk televizyonlarında geçen haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Box Office Türkiye verilerine göre, 4 - 10 Şubat 2024 tarihleri arasında Prime Time'da en fazla izlenen dizi Kanal D'de ekrana gelen İnci Taneleri. Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar ise takip eden diziler oldu.