Siyaset Testi: Politika Dünyasının En'lerini Seçiyoruz!
Siyaset Testi: Politika Dünyasının En'lerini Seçiyoruz!
31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala, siyaset yine hayatımızın merkezinde. Biz de politika dünyasının en'lerini birlikte seçelim dedik.
Hazırsan hadi başlayalım, sorularımız birbirinden iddialı...
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1. Kim Daha Yakışıklı?
2. Kim Daha Karizmatik?
3. Kim Daha Komik?
4. Kim daha 'Mommy'?
5. Kim Daha Şık?
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6. Kimin Sesi Daha Güzel?
7. Kim Daha Samimi?
8. Kim Siyasete Daha Çabuk Isınır?
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