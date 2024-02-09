Görüş Bildir
Haberler
Test
Siyaset Testi: Politika Dünyasının En'lerini Seçiyoruz!

Siyaset Testi: Politika Dünyasının En'lerini Seçiyoruz!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.02.2024 - 09:01

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala, siyaset yine hayatımızın merkezinde. Biz de politika dünyasının en'lerini birlikte seçelim dedik.

Hazırsan hadi başlayalım, sorularımız birbirinden iddialı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kim Daha Yakışıklı?

2. Kim Daha Karizmatik?

3. Kim Daha Komik?

4. Kim daha 'Mommy'?

5. Kim Daha Şık?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Kimin Sesi Daha Güzel?

7. Kim Daha Samimi?

8. Kim Siyasete Daha Çabuk Isınır?

9. Buraya kadar geldiysen bu testimizi de çözmeye bekleriz 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?