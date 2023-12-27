Kızıl Goncalar Dizisi Neden Bu Kadar Tartışma Çıkardı? Kızıl Goncalar Ne Anlatıyor?

Türk televizyonlarının bir anda en tartışmalı dizisi haline gelen Kızıl Goncalar, tarikat ve cemaatlere yönelik sahneleriyle yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmüyor. Bazı kesimler dizinin yayından kaldırılmasını isterken bilim dünyasından siyasete kadar uzanan bir tartışma da başlamış durumda.

Merak edenler ve her gün karşısına çıkanlar için Kızıl Goncalar 101'e hoş geldiniz. Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz ⬇️