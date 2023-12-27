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Kızıl Goncalar Dizisi Neden Bu Kadar Tartışma Çıkardı? Kızıl Goncalar Ne Anlatıyor?

Kızıl Goncalar Dizisi Neden Bu Kadar Tartışma Çıkardı? Kızıl Goncalar Ne Anlatıyor?

Kızıl Goncalar
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.12.2023 - 14:12

Türk televizyonlarının bir anda en tartışmalı dizisi haline gelen Kızıl Goncalar, tarikat ve cemaatlere yönelik sahneleriyle yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmüyor.  Bazı kesimler dizinin yayından kaldırılmasını isterken bilim dünyasından siyasete kadar uzanan bir tartışma da başlamış durumda. 

Merak edenler ve her gün karşısına çıkanlar için Kızıl Goncalar 101'e hoş geldiniz. Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz ⬇️

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FOX TV ekranlarında şu ana kadar iki bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi, Türkiye'nin en tartışılan yapımlarından biri haline geldi.

FOX TV ekranlarında şu ana kadar iki bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi, Türkiye'nin en tartışılan yapımlarından biri haline geldi.

BBC Türkçe ekibi diziye ilişkin tartışmaları ve şu ana kadar yaşananları kapsamlı bir haberle ele aldı. 

Kaynak...

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal paylaştığı dizide, yaşamları kesişen Atatürkçü doktor Levent ile bir dini cemaatin içinde yaşayan Meryem’in ve de çevrelerindekilerin yaşadıkları ekrana geliyor.

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal paylaştığı dizide, yaşamları kesişen Atatürkçü doktor Levent ile bir dini cemaatin içinde yaşayan Meryem’in ve de çevrelerindekilerin yaşadıkları ekrana geliyor.

Bazı kesimler, muhafazakar hayata ve tarikatlara yönelik "algı operasyonu yapmakla" suçladıkları dizinin yayından kaldırılmasını istiyor. Diziyi "gerçekçi" bir yapım olarak yorumlayanların oranı da hiç az değil.

Bazı kesimler, muhafazakar hayata ve tarikatlara yönelik "algı operasyonu yapmakla" suçladıkları dizinin yayından kaldırılmasını istiyor. Diziyi "gerçekçi" bir yapım olarak yorumlayanların oranı da hiç az değil.

Diziyle ilgili gelen şikayetler sonrası RTÜK incelemesi başlattı ve dizinin mekan izinleri de iptal oldu.

Diziyle ilgili gelen şikayetler sonrası RTÜK incelemesi başlattı ve dizinin mekan izinleri de iptal oldu.

Yapımcı Faruk Turgut ise bu iptallerin toplam 10 milyon TL'lik zarar oluşturduğunu söylüyor ve kendilerine savaş açıldığını savunuyor.

Yapımcı Faruk Turgut ise bu iptallerin toplam 10 milyon TL'lik zarar oluşturduğunu söylüyor ve kendilerine savaş açıldığını savunuyor.
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Reyting verilerine göre ise Kızıl Goncalar, 25 Aralık’ta Türkiye'de televizyonlarda en çok izlenen ikinci program olmayı başardı.

Reyting verilerine göre ise Kızıl Goncalar, 25 Aralık’ta Türkiye'de televizyonlarda en çok izlenen ikinci program olmayı başardı.

Sosyal medyada diziyle ilgili birçok eleştirel paylaşım yapılırken kurumsal eleştiriler de var.

Sosyal medyada diziyle ilgili birçok eleştirel paylaşım yapılırken kurumsal eleştiriler de var.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yayımladığı açıklamada, diziyi “dindar insanlara yönelik olumsuz bir algı oluşturmak ve bu algı üzerinden toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmeyi hedeflemekle” suçladı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yayımladığı açıklamada, diziyi “dindar insanlara yönelik olumsuz bir algı oluşturmak ve bu algı üzerinden toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmeyi hedeflemekle” suçladı.

İsmailağa Derneği de diziyle ilgili “Kızıl Goncalar’ dizisi son bulmalı!” başlıklı bir açıklama yayımladı.

İsmailağa Derneği de diziyle ilgili “Kızıl Goncalar’ dizisi son bulmalı!” başlıklı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada özetle şunlar dendi: 

“Milletimizin bu tür algı operasyonlarından ve İslam karşıtlığını kendisine kimlik edinmiş kuruluşların kirli propagandasından muhafazası hususunda yetkililerin ve ilgili kurumların gerekli adımları atacağına inanıyoruz.” 

"Furkan Hareketi" lideri Alparslan Kuytul'a göre de dizinin senaryosu İslam'a saldırı üzerine kurgulanmış.

"Furkan Hareketi" lideri Alparslan Kuytul'a göre de dizinin senaryosu İslam'a saldırı üzerine kurgulanmış.
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Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyeleri ise geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki FOX TV binası önünde toplanarak diziyi protesto etti.

Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyeleri ise geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki FOX TV binası önünde toplanarak diziyi protesto etti.

Protestocuların ellerinde 'Önce Ahlak ve Maneviyat', 'İslamiyet Kırmızı Çizgimizdir', 'Masum Zihinleri Bulandırma' gibi dövizler vardı.

Tartışmalar sonrası yapımcı şirket Gold Film de bir açıklama yaptı. Şirket, diziye yönelik bazı eleştirileri "haksız ve gerçeklerle örtüşmeyen eleştiriler" olarak nitelendirdi.

Tartışmalar sonrası yapımcı şirket Gold Film de bir açıklama yaptı. Şirket, diziye yönelik bazı eleştirileri "haksız ve gerçeklerle örtüşmeyen eleştiriler" olarak nitelendirdi.

Açıklamada ayrıca yapımda aktarılan hikâyenin hiçbir gerçek kurum, kuruluş ve kişiyle ilgisinin bulunmadığının altı çizildi.

Diziyle ilgili tartışmaların ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bir açıklama yayımladı. Şahin açıklamasında özetle şunları söyledi ⬇️

Diziyle ilgili tartışmaların ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bir açıklama yayımladı. Şahin açıklamasında özetle şunları söyledi ⬇️

FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.”

Sosyal medyada diziyi eleştiren yorumların yanında savunan birçok yorum da görmek mümkün.

Sosyal medyada diziyi eleştiren yorumların yanında savunan birçok yorum da görmek mümkün.

Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Fatih Altaylı’nın internet sitesinde yayımlanan mektubunda şunları söylüyor ⬇️

Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Fatih Altaylı’nın internet sitesinde yayımlanan mektubunda şunları söylüyor ⬇️

Kızıl Goncalar dizisi çok yetenekli oyuncularımızın katkısıyla kanayan bir toplumsal yaraya parmak basmakta, onu halkın gözünün önüne getirmektedir. (…) Böyle aydınlatıcı bir diziyi menetmeye hangi kişi veya grubun gücü yeter?” 

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Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise X’te diziden bir sahne paylaşarak, “Bu sahne inanılmaz. Bu dizinin muhakkak devam etmesi lazım. Herkesin izlemesi lazım” dedi ⬇️

Diziyle ilgili tartışma ayrıca siyaset dünyasına da taşındı. CHP cephesinden iktidara giden mesajda, “Bu diziden neden rahatsız oldunuz?” diye soruldu.

Diziyle ilgili tartışma ayrıca siyaset dünyasına da taşındı. CHP cephesinden iktidara giden mesajda, “Bu diziden neden rahatsız oldunuz?” diye soruldu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Meclis kürsüsünden yaptığı bir konuşmada dizinin yasaklanmasını isteyenleri şu sözlerle eleştirdi: 

'Kızıl Goncalar dizisi yasaklansın diye uğraşıyorlar. Utanmaz adamlar ve utanmaz tarikatçılar ve utanmaz o din adamı gibi konuşanlar, TikTok’a demeç verenler, şu ahlakı düzeltmek için bir şeyler söyleyin. Şu yok olan ahlakımızı değerlerimizi düzeltmek için bir şeyler söyleyin.'

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