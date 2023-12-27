Kızıl Goncalar Dizisi Neden Bu Kadar Tartışma Çıkardı? Kızıl Goncalar Ne Anlatıyor?
Kızıl Goncalar Dizisi Neden Bu Kadar Tartışma Çıkardı? Kızıl Goncalar Ne Anlatıyor?
Türk televizyonlarının bir anda en tartışmalı dizisi haline gelen Kızıl Goncalar, tarikat ve cemaatlere yönelik sahneleriyle yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmüyor. Bazı kesimler dizinin yayından kaldırılmasını isterken bilim dünyasından siyasete kadar uzanan bir tartışma da başlamış durumda.
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FOX TV ekranlarında şu ana kadar iki bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi, Türkiye'nin en tartışılan yapımlarından biri haline geldi.
Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal paylaştığı dizide, yaşamları kesişen Atatürkçü doktor Levent ile bir dini cemaatin içinde yaşayan Meryem’in ve de çevrelerindekilerin yaşadıkları ekrana geliyor.
Bazı kesimler, muhafazakar hayata ve tarikatlara yönelik "algı operasyonu yapmakla" suçladıkları dizinin yayından kaldırılmasını istiyor. Diziyi "gerçekçi" bir yapım olarak yorumlayanların oranı da hiç az değil.
Diziyle ilgili gelen şikayetler sonrası RTÜK incelemesi başlattı ve dizinin mekan izinleri de iptal oldu.
Yapımcı Faruk Turgut ise bu iptallerin toplam 10 milyon TL'lik zarar oluşturduğunu söylüyor ve kendilerine savaş açıldığını savunuyor.
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Reyting verilerine göre ise Kızıl Goncalar, 25 Aralık’ta Türkiye'de televizyonlarda en çok izlenen ikinci program olmayı başardı.
Sosyal medyada diziyle ilgili birçok eleştirel paylaşım yapılırken kurumsal eleştiriler de var.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yayımladığı açıklamada, diziyi “dindar insanlara yönelik olumsuz bir algı oluşturmak ve bu algı üzerinden toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmeyi hedeflemekle” suçladı.
İsmailağa Derneği de diziyle ilgili “Kızıl Goncalar’ dizisi son bulmalı!” başlıklı bir açıklama yayımladı.
"Furkan Hareketi" lideri Alparslan Kuytul'a göre de dizinin senaryosu İslam'a saldırı üzerine kurgulanmış.
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Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyeleri ise geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki FOX TV binası önünde toplanarak diziyi protesto etti.
Tartışmalar sonrası yapımcı şirket Gold Film de bir açıklama yaptı. Şirket, diziye yönelik bazı eleştirileri "haksız ve gerçeklerle örtüşmeyen eleştiriler" olarak nitelendirdi.
Diziyle ilgili tartışmaların ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bir açıklama yayımladı. Şahin açıklamasında özetle şunları söyledi ⬇️
Sosyal medyada diziyi eleştiren yorumların yanında savunan birçok yorum da görmek mümkün.
Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Fatih Altaylı’nın internet sitesinde yayımlanan mektubunda şunları söylüyor ⬇️
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Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise X’te diziden bir sahne paylaşarak, “Bu sahne inanılmaz. Bu dizinin muhakkak devam etmesi lazım. Herkesin izlemesi lazım” dedi ⬇️
Diziyle ilgili tartışma ayrıca siyaset dünyasına da taşındı. CHP cephesinden iktidara giden mesajda, “Bu diziden neden rahatsız oldunuz?” diye soruldu.
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