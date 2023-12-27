Kızıl Goncalar Dizisinin Yapımcısına Siyaset Dünyasından Sürpriz Telefon: "Sakın Eleştirilerden Etkilenmeyin"
Kızıl Goncalar Dizisinin Yapımcısına Siyaset Dünyasından Sürpriz Telefon: "Sakın Eleştirilerden Etkilenmeyin"
Tarikatları konu edildiği için hedef tahtasına oturtulan 'Kızıl Goncalar' dizisinin yapımcısı Faruk Turgut'a siyaset dünyasından sürpriz bir telefon geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun dizinin yapımcısı Faruk Turgut'a telefon ederek, 'Sakın ola eleştirilerden etkilenmeyin. Önemli bir şey yapıyorsunuz. Kent muhafazakarlarının ilgisini önemsiyorum' dediği belirtiliyor.
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İlk bölümü 18 Aralık, ikinci bölümü ise 25 Aralık’ta FOX TV'de ekrana gelen Kızıl Goncalar, şu anda Türkiye'nin en çok konuşulan yapımı.
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı dizide Atatürkçü doktor Levent ile bir dini cemaatin içinde yaşayan Meryem’in ve de çevrelerindekilerin yaşadıkları anlatılıyor.
Dizide, dini cemaatler içindeki kadınların ve kız çocuklarının konumuna da değiniliyor. Bazı kesimler, "algı operasyonu yapmakla" suçladıkları dizinin yayından kaldırılmasını savunurken, bazıları ise diziyi "gerçekçi" bir yapım olarak yorumluyor ve yayına devam etmesi gerektiğini söylüyor.
Diziyle ilgili gelen şikayetlerin ardından RTÜK incelemesi başlamış, dizinin mekan izinleri iptal edilmişti.
Yapımcı Faruk Turgut, bu iptallerin toplam 10 milyon TL'lik zarar oluşturduğunu söylemişti.
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Halk TV sunucusu İsmail Küçükka, bugünkü yayında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun 'Kızıl Goncalar' dizisinin yapımcısı Faruk Turgut'a geçmiş olsun telefonu ettiğini açıkladı.
İsmail Küçükka’ya ‘kaynağından teyit ettiğini’ belirterek, Davutoğlu’nun yapıtğı görüşmeyi şöyle anlattı ⬇️
"Ahmet Davutoğlu Faruk Turgut'a, geçmiş olsun demiş, diziyi beğendiğini ifade etmiş. 'Sakın ola eleştirilerden etkilenmeyin. Önemli bir şey yapıyorsunuz. Kent muhafazakarlarının ilgisini önemsiyorum. Ben de bir akademisyenim...' Böyle bir telefon mesajı geldiğini ifade edeyim."
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