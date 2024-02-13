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Detayları Belli Oldu: Türkiye, Uzay Yasası Çıkarmaya Hazırlanıyor!

Detayları Belli Oldu: Türkiye, Uzay Yasası Çıkarmaya Hazırlanıyor!

Uzay Yasası Türkiye Uzay Yasası
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.02.2024 - 15:56

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünün ardından uzay sanayinde çalışmalar hızlandı. Savunma sanayiindeki başarısını uzay sanayine de taşımayı hedefleyen Türkiye, 'Uzay Yasası' için çalışmalara başladı.

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü sonrası Türk insanı olarak göğsümüz kabarmış durumda. İktidar da uzay çalışmalarında gaza bastı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü sonrası Türk insanı olarak göğsümüz kabarmış durumda. İktidar da uzay çalışmalarında gaza bastı.

Sputnik'in aktardığına göre, Türkiye uzay alanında çalışmalarına hız vermek için yasal düzenleme hazırlıkları yapıyor.

Sputnik'in aktardığına göre, Türkiye uzay alanında çalışmalarına hız vermek için yasal düzenleme hazırlıkları yapıyor.

Kaynak

Uzay Yasası ile Neler Düzenlenecek?

Uzay Yasası ile Neler Düzenlenecek?

  • Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışma alanları yeniden düzenlenecek.

  • 'Uzay Teknoloji Gelişme Bölgesi' kurulmasına ilişkin kanun çıkarılacak.

  • Uzay Sanayi'nin geliştirilmesi için teşvikler, prosedürler belirlenecek.

  • Uzay sanayi şirketlerinin çalışma alanları tanımlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, taslakla ilgili çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi 👇

'Kurumların görüşleri toplanıyor. Yasa, Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışma prensiplerini düzenleyecek. 

Ajansın yetki ve sorumlulukları belirlenecek. 

İnsanlı uzay araştırmaları ve uluslararası işbirlikleri desteklenecek. 

Nitelikli iş gücü yetiştirilmesine önem verilecek.'

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