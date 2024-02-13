Detayları Belli Oldu: Türkiye, Uzay Yasası Çıkarmaya Hazırlanıyor!
Detayları Belli Oldu: Türkiye, Uzay Yasası Çıkarmaya Hazırlanıyor!
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünün ardından uzay sanayinde çalışmalar hızlandı. Savunma sanayiindeki başarısını uzay sanayine de taşımayı hedefleyen Türkiye, 'Uzay Yasası' için çalışmalara başladı.
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü sonrası Türk insanı olarak göğsümüz kabarmış durumda. İktidar da uzay çalışmalarında gaza bastı.
Sputnik'in aktardığına göre, Türkiye uzay alanında çalışmalarına hız vermek için yasal düzenleme hazırlıkları yapıyor.
Uzay Yasası ile Neler Düzenlenecek?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, taslakla ilgili çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi 👇
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