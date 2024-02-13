ORC Şubat Ayı Seçim Anketini Paylaştı: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum Arasında Fark Çok Az!
ORC Şubat Ayı Seçim Anketini Paylaştı: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum Arasında Fark Çok Az!
ORC Araştırma Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı şubat ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre Murat Kurum, yüzde 37,7 ilk sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 36,5 seviyesinde.
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ORC Araştırma Şirketi, 10-12 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yaptığı yerel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 3 bin 920 seçmenle yapılan ankette, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
AK Parti ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yüzde 37,7 ile ankette ilk sırada yer aldı.
CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun ankette oy oranı ise yüzde 36,5 seviyesinde. İmamoğlu 2019 yerel seçimlerinde yüzde 48,80 oy almayı başarmıştı.
ORC anketine göre, DEM Parti'nin eşbaşkan adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'nin oy oranı ise yüzde 6,8 seviyesinde.
İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 3,6
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Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 3,7.
Yeniden Refah'ın adayı Mehmet Altınöz: Yüzde 2,9.
ORC'nin şubat ayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketi genel görünüm 👇
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Kafaya göre anket yapıp kıl payı fark demek de moda oldu. Üç saatte bir anket çıkıyor.
ters algi medya manipulasyonu milyarlarca dolar seytan taslama recm egitimleri,muhalefetin birbirini durmadan skmesi bosa gitmez.
moruq sen bot musun meraktan soruyorum
iyi parti adayı zafer partisini geçemiyor mu :D :D
küçük partilerin oyuna takılma insanlar ankette içinden geçeni söylese bile sandığa gidince çoğu bu kazanamaz oyum ziyan olur düşüncesiyle ana akım adaylarda... Devamını Gör