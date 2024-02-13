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ORC Şubat Ayı Seçim Anketini Paylaştı: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum Arasında Fark Çok Az!

ORC Şubat Ayı Seçim Anketini Paylaştı: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum Arasında Fark Çok Az!

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Seçim Anketi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.02.2024 - 14:13

ORC Araştırma Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı şubat ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre Murat Kurum, yüzde 37,7 ilk sırada yer alırken, Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 36,5 seviyesinde.

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ORC Araştırma Şirketi, 10-12 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yaptığı yerel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 3 bin 920 seçmenle yapılan ankette, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

ORC Araştırma Şirketi, 10-12 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yaptığı yerel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 3 bin 920 seçmenle yapılan ankette, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

AK Parti ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yüzde 37,7 ile ankette ilk sırada yer aldı.

AK Parti ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yüzde 37,7 ile ankette ilk sırada yer aldı.

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun ankette oy oranı ise yüzde 36,5 seviyesinde. İmamoğlu 2019 yerel seçimlerinde yüzde 48,80 oy almayı başarmıştı.

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun ankette oy oranı ise yüzde 36,5 seviyesinde. İmamoğlu 2019 yerel seçimlerinde yüzde 48,80 oy almayı başarmıştı.

ORC anketine göre, DEM Parti'nin eşbaşkan adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'nin oy oranı ise yüzde 6,8 seviyesinde.

ORC anketine göre, DEM Parti'nin eşbaşkan adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'nin oy oranı ise yüzde 6,8 seviyesinde.

DEM Parti 2019 yılında yapılan yerel seçimlerinde İstanbul'da aday çıkartmamıştı. 

ORC anketine göre diğer partilerin İstanbul adaylarının aldığı oy oranı ise şöyle 👇

İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 3,6

İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 3,6
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Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 3,7.

Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 3,7.

Yeniden Refah'ın adayı Mehmet Altınöz: Yüzde 2,9.

Yeniden Refah'ın adayı Mehmet Altınöz: Yüzde 2,9.

Ankete göre 'Diğer' oy oranı yüzde 1,7 olarak ölçülürken 'kararsız' seçmen oranı ise yüzde 7,1 seviyesinde çıktı.

Kaynak

ORC'nin şubat ayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketi genel görünüm 👇

ORC'nin şubat ayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim anketi genel görünüm 👇

Peki sizce İstanbul seçimlerinde zafer kimin olacak? Hadi buyrun yorumlara 👇

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Bozkurt

Kafaya göre anket yapıp kıl payı fark demek de moda oldu. Üç saatte bir anket çıkıyor.

tom lee jones

ters algi medya manipulasyonu milyarlarca dolar seytan taslama recm egitimleri,muhalefetin birbirini durmadan skmesi bosa gitmez.

Tony Soprano

moruq sen bot musun meraktan soruyorum

Tony Soprano

iyi parti adayı zafer partisini geçemiyor mu :D :D

Mchtdndr

küçük partilerin oyuna takılma insanlar ankette içinden geçeni söylese bile sandığa gidince çoğu bu kazanamaz oyum ziyan olur düşüncesiyle ana akım adaylarda... Devamını Gör