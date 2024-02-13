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CHP'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Belli Oldu!

CHP'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Belli Oldu!

CHP İlçe Belediye Başkan Adayları
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.02.2024 - 13:41

CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu. CHP, Bahçelievler, Bakırköy, Maltepe ve Üsküdar'da kadın aday çıkardı.

CHP, Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Esenler'de Hasan Dalkıran ve Esenyurt'ta Ali Gökmen'i aday gösterdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) merakla beklenen İstanbul ilçe adaylarını 13 Şubat'ta açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) merakla beklenen İstanbul ilçe adaylarını 13 Şubat'ta açıkladı.

CHP, İstanbul'un 4 ilçesi için kadın aday gösterdi. CHP'nin İstanbul'un ilçeleri için açıkladığı kadın adaylar 👇

CHP, İstanbul'un 4 ilçesi için kadın aday gösterdi. CHP'nin İstanbul'un ilçeleri için açıkladığı kadın adaylar 👇

Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan

Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

Maltepe: Esin Köymen

Üsküdar: Sinem Dedetaş

CHP, Kadıköy'de TKP adayı Komünist Başkan Mehmet Fatih Maçoğlu'nun karşısına Mesut Kösedağı'nı aday gösterdi.

CHP, Kadıköy'de TKP adayı Komünist Başkan Mehmet Fatih Maçoğlu'nun karşısına Mesut Kösedağı'nı aday gösterdi.

2019 yılındaki yerel seçimlerde CHP'nin Kadıköy Belediye Başkanı olarak seçilen Şerdil Dara Odabaşı, yüzde 65,99 oy almıştı.

Ancak anketler Kadıköy'de yarışın bu yıl oldukça çekişmeli olacağını gösteriyor.

CHP'nin Esenler'deki tercihi ise Hasan Dalkıran. Sinop Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olan Dalkıran, AK Parti'nin güçlü isimlerinden Tevfik Göksu ile yarışacak.

CHP'nin Esenler'deki tercihi ise Hasan Dalkıran. Sinop Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olan Dalkıran, AK Parti'nin güçlü isimlerinden Tevfik Göksu ile yarışacak.

CHP'nin Beşiktaş'ta adayı Rıza Akpolat olurken Esenyurt'ta Ali Gökmen seçim pusulasında yer alacak isim.

CHP'nin Beşiktaş'ta adayı Rıza Akpolat olurken Esenyurt'ta Ali Gökmen seçim pusulasında yer alacak isim.
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CHP'nin 2024 seçimlerinde İstanbul'un ilçe belediyeleri için açıkladığı başkan adayları 👇

CHP'nin 2024 seçimlerinde İstanbul'un ilçe belediyeleri için açıkladığı başkan adayları 👇

• Adalar Belediye Başkan Adayı: Ali Ercan Akpolat 

Arnavutköy Belediye Başkan Adayı: Tekin Aras

• Ataşehir Belediye Başkan Adayı: Onursal Adıgüzel 

• Avcılar Belediye Başkan Adayı: Utku Caner Çaykara

Bağcılar Belediye Başkan Adayı: Cem Kılıç

Bahçelievler Belediye Başkan Adayı: Emine Gülizar Emecan

• Bakırköy Belediye Başkan Adayı: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

Başakşehir Belediye Başkan Adayı: Mesut Öksüz

Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı: Hasan Mutlu

Beşiktaş Belediye Başkan Adayı: Rıza Akpolat

Beykoz Belediye Başkan Adayı Alaattin Köseler 

• Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı: Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı: İnan Güney 

• Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı: Hasan Akgün 

• Çatalca Belediye Başkan Adayı: Erhan Güzel

• Çekmeköy Belediye Başkan Adayı: Orhan Çerkez

Esenler Belediye Başkan Adayı: Hasan Dalkıran 

Esenyurt Belediye Başkan Adayı: Ali Gökmen 

• Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı: Mithat Bülent Özmen 

• Fatih Belediye Başkan Adayı: Mahir Polat 

• Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı: Hakan Bahçetepe 

Güngören Belediye Başkan Adayı: Temel Akkoç 

Kadıköy Belediye Başkan Adayı: Mesut Kösedağı

Kağıthane Belediye Başkan Adayı: Tonguç Çoban 

Kartal Belediye Başkan Adayı: Gökhan Yüksel 

• Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı: Kemal Çebi 

• Maltepe Belediye Başkan Adayı: Esin Köymen 

• Pendik Belediye Başkan Adayı: Tarık Balyalı 

Sancaktepe Belediye Başkan Adayı: Alper Yeğin 

• Sarıyer Belediye Başkan Adayı: Mustafa Oktay Aksu 

• Silivri Belediye Başkan Adayı: Bora Balcıoğlu

• Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı: Ayhan Koç 

• Sultangazi Belediye Başkan Adayı: Ferhat Epözdemir 

Şile Belediye Başkan Adayı: Özgür Kabadayı 

Şişli Belediye Başkan Adayı: Resul Emrah Şahan 

Tuzla Belediye Başka Adayı: Eren Ali Bingöl 

Ümraniye Belediye Başkan Adayı: Aykut Erdoğdu 

Üsküdar Belediye Başkan Adayı: Sinem Dedetaş 

Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı: Onur Soytürk

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