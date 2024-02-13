CHP'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Belli Oldu!

CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu. CHP, Bahçelievler, Bakırköy, Maltepe ve Üsküdar'da kadın aday çıkardı.

CHP, Kadıköy'de Mesut Kösedağı, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Esenler'de Hasan Dalkıran ve Esenyurt'ta Ali Gökmen'i aday gösterdi.