CHP'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Belli Oldu!
CHP'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Belli Oldu!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) merakla beklenen İstanbul ilçe adaylarını 13 Şubat'ta açıkladı.
CHP, İstanbul'un 4 ilçesi için kadın aday gösterdi. CHP'nin İstanbul'un ilçeleri için açıkladığı kadın adaylar 👇
CHP, Kadıköy'de TKP adayı Komünist Başkan Mehmet Fatih Maçoğlu'nun karşısına Mesut Kösedağı'nı aday gösterdi.
CHP'nin Esenler'deki tercihi ise Hasan Dalkıran. Sinop Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olan Dalkıran, AK Parti'nin güçlü isimlerinden Tevfik Göksu ile yarışacak.
CHP'nin Beşiktaş'ta adayı Rıza Akpolat olurken Esenyurt'ta Ali Gökmen seçim pusulasında yer alacak isim.
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CHP'nin 2024 seçimlerinde İstanbul'un ilçe belediyeleri için açıkladığı başkan adayları 👇
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