Metropoll'den Seçim Anketi: Kilit Partilerin Oylarında Dikkat Çeken Düşüş!

Metropoll Araştırma, ocak 20124 genel seçim anketini yayınladı. Ankete göre kilit olarak görülen Yeniden Refah, Memleket, TİP gibi partilerin oylarında düşüş var. Suriyeli karşıtlığı üzerinden yoluna devam eden Zafer Partisi ise oy artırmayı başarmış gözüküyor.