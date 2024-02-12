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Metropoll'den Seçim Anketi: Kilit Partilerin Oylarında Dikkat Çeken Düşüş!

Metropoll'den Seçim Anketi: Kilit Partilerin Oylarında Dikkat Çeken Düşüş!

Seçim Anketi metropoll Yeniden Refah Partisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.02.2024 - 13:13

Metropoll Araştırma, ocak 20124 genel seçim anketini yayınladı. Ankete göre kilit olarak görülen Yeniden Refah, Memleket, TİP gibi partilerin oylarında düşüş var. Suriyeli karşıtlığı üzerinden yoluna devam eden Zafer Partisi ise oy artırmayı başarmış gözüküyor. 

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Metropoll Araştırma, Ocak 2024 için yaptığı milletvekili seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette en dikkat çeken hususlardan biri görece daha küçük ve kilit olarak görülen siyasi partilerin oylarındaki değişim.

Metropoll Araştırma, Ocak 2024 için yaptığı milletvekili seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette en dikkat çeken hususlardan biri görece daha küçük ve kilit olarak görülen siyasi partilerin oylarındaki değişim.

Yerel seçimler öncesi gözlerin üzerine çevrildiği Yeniden Refah oylarında ankete göre düşüş var. 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 2,86 oy alan Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra 1,9 olaraka gözüküyor.

Yerel seçimler öncesi gözlerin üzerine çevrildiği Yeniden Refah oylarında ankete göre düşüş var. 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 2,86 oy alan Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra 1,9 olaraka gözüküyor.

Geçen seçimde Türkiye genelinde 1,72 oy alan Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) oyu ise yüzde 1,3 olarak çıktı.

Geçen seçimde Türkiye genelinde 1,72 oy alan Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) oyu ise yüzde 1,3 olarak çıktı.

Yine ankete göre, yeni kurulan ve iyi bir ivme yakalayan Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi'nin oyu ise 0,9'lardan 0,6'lara inmiş durumda.

Yine ankete göre, yeni kurulan ve iyi bir ivme yakalayan Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi'nin oyu ise 0,9'lardan 0,6'lara inmiş durumda.

Metropoll'ün ocak ayı anketine göre, kilit partiler içinde oyunu en çok artıran parti ise Zafer. Suriyeli karşıtlığı üzerinden yürüttüğü politikalarla zaman zaman yoğun şekilde eleştirilen Zafer Partisi'nin oyu ise yüzde 2,28'den 3.2'ye çıkmış.

Metropoll'ün ocak ayı anketine göre, kilit partiler içinde oyunu en çok artıran parti ise Zafer. Suriyeli karşıtlığı üzerinden yürüttüğü politikalarla zaman zaman yoğun şekilde eleştirilen Zafer Partisi'nin oyu ise yüzde 2,28'den 3.2'ye çıkmış.
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Metropoll ocak ayı genel seçim anketi genel görünüm 👇

Metropoll ocak ayı genel seçim anketi genel görünüm 👇

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