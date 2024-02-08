Cumhurbaşkanlığı Seçimini Bilen 3 Anket Firması İstanbul Seçimleri İçin Ne Gösteriyor?
Cumhurbaşkanlığı Seçimini Bilen 3 Anket Firması İstanbul Seçimleri İçin Ne Gösteriyor?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en başarılı sonuç açıklayan üç firma BETİMAR, OPTİMAR ve SONAR olmuştu. Peki 31 Mart seçimleri öncesi bu üç firmadan gelen seçim anketleri ve açıklamalar İstanbul'da Murat Kurum'u mu yoksa Ekrem İmamoğlu'nu mu işaret ediyor?
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14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda anket firmaları kıyasıya bir yarış vermişti. İlk turda en başarılı tahmini yapan firma BETİMAR olurken, bu başarısını ikinci tura da taşımıştı. İlk üçte yer alan diğer anket şirketleri ise OPTİMAR ve SONAR olmuştu.
31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde en çekişmeli geçmesi beklenen illerden biri de İstanbul. Yarışın büyük oranda CHP'nin adayı mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Peki geçen seçimlerin en başarılı ilk üç anket firması şu ana kadar İstanbul seçimleri için ne söyledi?
İstanbul seçimlerine ilişkin son anket bugün SONAR'dan geldi. SONAR anketinde Ekrem İmamoğlu 41.1 puan ile ilk sırada. Murat Kurum ise 40.6 ile İmamoğlu'nu takip ediyor.
SONAR'ın İstanbul seçimlerine ilişkin şubat ayında yapılan son anketinin sonuçları 👇
AK Parti'ye yakın Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma Şirketi de geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 39.1, Murat Kurum ise yüzde 37.7'de.
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Son olarak geçen seçimin en başarılı anket firması olan BETİMAR'dan henüz İstanbul seçimlerine ilişkin bir çalışma gelmedi. Betimar Araştırma Şirketi Başkanı Gürkan Duman, aralık ayında katıldığı bir TV programında ise AK Parti tarafından açıklanması beklenen üç ismin de Ekrem İmamoğlu'nun önünde olduğunu söylemişti.
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