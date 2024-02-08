Cumhurbaşkanlığı Seçimini Bilen 3 Anket Firması İstanbul Seçimleri İçin Ne Gösteriyor?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en başarılı sonuç açıklayan üç firma BETİMAR, OPTİMAR ve SONAR olmuştu. Peki 31 Mart seçimleri öncesi bu üç firmadan gelen seçim anketleri ve açıklamalar İstanbul'da Murat Kurum'u mu yoksa Ekrem İmamoğlu'nu mu işaret ediyor?

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