Reuters Duyurdu: Starbucks Türkiye El Değiştiriyor!

Starbucks Türkiye'nin hisseleri Kuveytli AlShaya Group'un elindeydi. Şirket özellikle Filistin-İsrail savaşının bilançolara da yansıması sonrası bir süredir hisselerini elden çıkartmak istiyordu. Reuters'un haberine göre, satış için ABD ve Suudi Arabistan'dan iki talip var.