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Reuters Duyurdu: Starbucks Türkiye El Değiştiriyor!

Reuters Duyurdu: Starbucks Türkiye El Değiştiriyor!

Starbucks
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.02.2024 - 13:01

Starbucks Türkiye'nin hisseleri Kuveytli AlShaya Group'un elindeydi. Şirket özellikle Filistin-İsrail savaşının bilançolara da yansıması sonrası bir süredir hisselerini elden çıkartmak istiyordu. Reuters'un haberine göre, satış için ABD ve Suudi Arabistan'dan iki talip var.

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Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaş nedeniyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede protesto ediliyor.

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaş nedeniyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede protesto ediliyor.

Sturbucks her ne kadar İsrail-Filistin savaşında taraflarla ilgisi olmadığını açıklasa ve savaşı kınasada da ilk çeyrekte piyasa beklentilerini kaçırmıştı.

Starbucks'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şubelerinin de sahibi olan Kuveytli AlShaya Group, bir süredir azınlık hisselerin yüzde 30’unu satmak istiyordu.

Starbucks'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şubelerinin de sahibi olan Kuveytli AlShaya Group, bir süredir azınlık hisselerin yüzde 30’unu satmak istiyordu.

Reuters'ın haberine göre, ABD’li özel sermaye şirketi Apollo Global Management Inc. (APO.N), söz konusu hisseler için harekete geçti.

Reuters'ın haberine göre, ABD’li özel sermaye şirketi Apollo Global Management Inc. (APO.N), söz konusu hisseler için harekete geçti.

Hisseyi satın almak isteyen ve kısa listeye alınanlar arasında Suudi Arabistan’ın egemen varlık fonu Kamu Yatırım Fonu (PIF) da var.

Kaynak

Kuveytli AlShaya Group'un Starbucks birimi, 13 ülkede yaklaşık 2 bin satış noktası işletiyor.

Kuveytli AlShaya Group'un Starbucks birimi, 13 ülkede yaklaşık 2 bin satış noktası işletiyor.

Ülke ve mağaza sayıları:

  • Türkiye 681

  • Suudi Arabistan 484 

  • Birleşik Arap Emirlikleri 319

  • Kuveyt 218

  • Katar 72 

  • Bahreyn  55

  • Mısır 80

  • Lübnan 42

  • Ürdün 32 

  • Umman 22 

  • Fas 18 

  • Kazakistan 31

  • Azerbaycan 6

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