Reuters Duyurdu: Starbucks Türkiye El Değiştiriyor!
Reuters Duyurdu: Starbucks Türkiye El Değiştiriyor!
Starbucks Türkiye'nin hisseleri Kuveytli AlShaya Group'un elindeydi. Şirket özellikle Filistin-İsrail savaşının bilançolara da yansıması sonrası bir süredir hisselerini elden çıkartmak istiyordu. Reuters'un haberine göre, satış için ABD ve Suudi Arabistan'dan iki talip var.
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Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaş nedeniyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede protesto ediliyor.
Starbucks'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şubelerinin de sahibi olan Kuveytli AlShaya Group, bir süredir azınlık hisselerin yüzde 30’unu satmak istiyordu.
Reuters'ın haberine göre, ABD’li özel sermaye şirketi Apollo Global Management Inc. (APO.N), söz konusu hisseler için harekete geçti.
Kuveytli AlShaya Group'un Starbucks birimi, 13 ülkede yaklaşık 2 bin satış noktası işletiyor.
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