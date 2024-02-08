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Sigara Kullanımı ile Akciğer Kanseri Arasındaki Oransal Bağ Ortaya Çıktı!

Sigara Kullanımı ile Akciğer Kanseri Arasındaki Oransal Bağ Ortaya Çıktı!

sigara kanser
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.02.2024 - 19:27

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, akciğer kanserinin yüzde 90 oranında sigara kaynaklı olduğunu söyledi. 20 yıl boyunca bir paket sigara içenlerde ise tehlike giderek büyüyor. 

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Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara göre, sigara kullanımı başta akciğer kanseri olmak üzere 20'den fazla kanser türü için en başlıca sebeplerden biri.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara göre, sigara kullanımı başta akciğer kanseri olmak üzere 20'den fazla kanser türü için en başlıca sebeplerden biri.

Tüm kanserlerin yüzde 30'u sigara kaynaklı yaşanırken, sigara kullanımı ile akciğer kanseri arasındaki oransal ilişki de açıklandı.

Tüm kanserlerin yüzde 30'u sigara kaynaklı yaşanırken, sigara kullanımı ile akciğer kanseri arasındaki oransal ilişki de açıklandı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, akciğer kanserlerinin yüzde 90 oranda sigara kullanımından kaynaklandığını söyledi. Tokmak, özellikle 20 yıl süre ile günde 1 paket sigara içiminden sonra akciğer kanseri riskinin belirgin şekilde arttığını ifade etti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, akciğer kanserlerinin yüzde 90 oranda sigara kullanımından kaynaklandığını söyledi. Tokmak, özellikle 20 yıl süre ile günde 1 paket sigara içiminden sonra akciğer kanseri riskinin belirgin şekilde arttığını ifade etti.

Tokmak, sigara dumanı içerisinde bulunan zararlı kimyasalların özellikle akciğer dokusuna zarar vererek kanser riskini inanılmaz boyutlara ulaştırdığını anlattı.

Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kişi sigara kullanıyor. Her yıl 100 bin kişi sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu rakam dünya genelinde ise 8 milyondan fazla.

Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kişi sigara kullanıyor. Her yıl 100 bin kişi sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu rakam dünya genelinde ise 8 milyondan fazla.

Destek olmadan sigara kullanımını bırakmayı deneyenlerin başarı oranı ise günümüzde hala sadece yüzde 4'lerde. 

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