Hüseyin Çevik Sessizliğini Bozdu: Diyarbakırlı Ramazan Hoca Cinayeti Hakkında Açıklama
Hüseyin Çevik Sessizliğini Bozdu: Diyarbakırlı Ramazan Hoca Cinayeti Hakkında Açıklama
Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayeti sonrası hedef gösterdiği iddiasıyla sosyal medyada gündem olan Hüseyin Çevik'ten iddialara yanıt geldi.
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TikTok ve Instagram'da "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, 31 Ocak'ta İstanbul'da işlettiği çay ocağında öldürülmüştü.
E.B. isimli saldırgan 2 Şubat'ta tutuklandı. Katil zanlısı E.B. Ramazan Pişkin’i bir başkası sandığını söyledi.
Cinayet sonrası sosyal medyada hedef haline gelen isimlerin başında, TikTok fenomeni olan Hüseyin Çevik gelmişti.
Hüseyin Çevik söz konusu tartışmalara çektiği bir video ile yanıt verdi. Çevik videosunda şu ifadeleri kullandı:
"Ben ne hedef göstereceğim ya! Ben 'Bakın böyle böyle sıkıntılı fikirleri var. İslama aykırı fikirleri var' dedim. Yoksa banane. 'Gidin dövün' falan niye böyle bir şey konuşayım ben. Ben dövmeye bile karşıyken niye azmettirici olayım niye tetikçi olayım. TikTok'taki, Instagram'daki, YouTube'daki kendini bilmezler bizi yargılamaya çalışıyor."
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