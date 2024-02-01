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Diyarbakırlı Ramazan Hoca Cinayeti Sonrası Hüseyin Çevik Neden Gündemde?

Diyarbakırlı Ramazan Hoca Cinayeti Sonrası Hüseyin Çevik Neden Gündemde?

Hüseyin Çevik Diyarbakırlı Ramazan Hoca
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.02.2024 - 14:36

Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayeti sonrası sosyal medyada en çok tartışılan isim, TikTok'ta çektiği videolarla bilinen Hüseyin Çevik. Peki Hüseyin Çevik videolarında gerçekten Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı hedef gösterdi mi?

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TikTok ve Instagram'da "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in 31 Ocak'ta İstanbul'da işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesi, büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

TikTok ve Instagram'da "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in 31 Ocak'ta İstanbul'da işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesi, büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

Polis ekipleri, Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısını bugün yakaladı. Sosyal medyada ise cinayetin nedenine ilişkin birçok farklı tartışma başlamış durumda. Bu tartışmalardan en öne çıkanı ise Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın tarikat ve cemaatler için kullandığı iddia edilen sözler.

Polis ekipleri, Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısını bugün yakaladı. Sosyal medyada ise cinayetin nedenine ilişkin birçok farklı tartışma başlamış durumda. Bu tartışmalardan en öne çıkanı ise Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın tarikat ve cemaatler için kullandığı iddia edilen sözler.

Ramazan Hoca'nın ölümünden önce bazı kişilerin dükkanına gelip kendisini tehdit ettiğini söylemesi de bu iddialarda bulunanların en önemli delili olarak gösteriliyor.

Peki Diyarbakırlı Ramazan Hoca tarikat ve cemaatler için ne söyledi?

Peki Diyarbakırlı Ramazan Hoca tarikat ve cemaatler için ne söyledi?

Ramazan Pişkin, ölümü öncesi çektiği bir videoda, 'cemaat ve tarikatların sapık olduğunu' söylediği iddiası için şu savunmayı yapıyor:

'Ben 'Tüm tarikatlar sapıktır' demedim. Hurafeler var malesef. Rant kapısına dönüştü muhakkak ama hepsi değil. Bazı iyi hoca ve şeyhlerimiz var.

Benim cahil, kendini bilmeyen, edepten, terbiyeden ahlaktan yoksun insanlarla hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette.

Malesef benim dükkanıma kendini bilmez insanlar geliyor cahiller Allah onları hidayet etsin.'

Cinayet sonrası sosyal medyada hedef haline gelen isimlerin başında, TikTok fenomeni olan Hüseyin Çevik isimli şahıs geliyor. Hüseyin Çevik'in daha önce Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı videolarında hedef gösterdiği ve bozuk itikatlı olduğunu söylediği belirtiliyor.

Cinayet sonrası sosyal medyada hedef haline gelen isimlerin başında, TikTok fenomeni olan Hüseyin Çevik isimli şahıs geliyor. Hüseyin Çevik'in daha önce Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı videolarında hedef gösterdiği ve bozuk itikatlı olduğunu söylediği belirtiliyor.

Peki Hüseyin Çevik kimdir? Hüseyin Çevik, Diyarbakırlı Ramazan Hoca için ne söyledi?

Peki Hüseyin Çevik kimdir? Hüseyin Çevik, Diyarbakırlı Ramazan Hoca için ne söyledi?

1986 doğumlu Hüseyin Çevik, özellikle TikTok'ta çektiği videolarıyla ciddi bir kitleye ulaşmayı başaran bir isim. 

İsmailağa Cemaati'ne yakın olduğu düşünülse de aslında daha önce söz konusu cemaat tarafından bu iddialar yalanlandı ve hakkında dava açıldı. 

Hüseyin Çevik, konuşma tarzı itibarıyla Cübbeli Ahmet'e de benzetiliyor ve videolarında cübbe ve sarıkla kamera karşısında bulunuyor. 

Kendisini ehl-i sünnet olarak adlandıran Hüseyin Çevik, bir videosunda Diyarbakırlı Ramazan Hoca için ise  'vahabi', 'biatçı', 'bozuk adam' gibi ifadeler kullanıyor.

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Hüseyin Çevik'in Diyarbakırlı Ramazan Hoca ile ilgili açıklaması cinayet sonrası gündem olmuştu

Öte yandan cinayetin siyaset dünyasından ekonomi dünyasına kadar birçok yansıması oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katledilen Ramazan Pişkin için paylaşım yaptı.

Ve hatta Türkiye'de ekonomi denilince akla ilk gelen isimlerden olan Prof.Dr. Özgür Demirtaş'tan bile Diyarbakırlı Ramazan Hoca için paylaşım geldi

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