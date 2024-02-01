Diyarbakırlı Ramazan Hoca Cinayeti Sonrası Hüseyin Çevik Neden Gündemde?

Ramazan Pişkin, ölümü öncesi çektiği bir videoda, 'cemaat ve tarikatların sapık olduğunu' söylediği iddiası için şu savunmayı yapıyor:

'Ben 'Tüm tarikatlar sapıktır' demedim. Hurafeler var malesef. Rant kapısına dönüştü muhakkak ama hepsi değil. Bazı iyi hoca ve şeyhlerimiz var.

Benim cahil, kendini bilmeyen, edepten, terbiyeden ahlaktan yoksun insanlarla hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette.

Malesef benim dükkanıma kendini bilmez insanlar geliyor cahiller Allah onları hidayet etsin.'