Diyarbakırlı Ramazan Hoca Cinayeti Sonrası Hüseyin Çevik Neden Gündemde?
Diyarbakırlı Ramazan Hoca Cinayeti Sonrası Hüseyin Çevik Neden Gündemde?
Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayeti sonrası sosyal medyada en çok tartışılan isim, TikTok'ta çektiği videolarla bilinen Hüseyin Çevik. Peki Hüseyin Çevik videolarında gerçekten Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı hedef gösterdi mi?
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TikTok ve Instagram'da "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in 31 Ocak'ta İstanbul'da işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesi, büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.
Polis ekipleri, Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısını bugün yakaladı. Sosyal medyada ise cinayetin nedenine ilişkin birçok farklı tartışma başlamış durumda. Bu tartışmalardan en öne çıkanı ise Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın tarikat ve cemaatler için kullandığı iddia edilen sözler.
Peki Diyarbakırlı Ramazan Hoca tarikat ve cemaatler için ne söyledi?
Cinayet sonrası sosyal medyada hedef haline gelen isimlerin başında, TikTok fenomeni olan Hüseyin Çevik isimli şahıs geliyor. Hüseyin Çevik'in daha önce Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı videolarında hedef gösterdiği ve bozuk itikatlı olduğunu söylediği belirtiliyor.
Peki Hüseyin Çevik kimdir? Hüseyin Çevik, Diyarbakırlı Ramazan Hoca için ne söyledi?
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Hüseyin Çevik'in Diyarbakırlı Ramazan Hoca ile ilgili açıklaması cinayet sonrası gündem olmuştu
Öte yandan cinayetin siyaset dünyasından ekonomi dünyasına kadar birçok yansıması oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katledilen Ramazan Pişkin için paylaşım yaptı.
Ve hatta Türkiye'de ekonomi denilince akla ilk gelen isimlerden olan Prof.Dr. Özgür Demirtaş'tan bile Diyarbakırlı Ramazan Hoca için paylaşım geldi
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