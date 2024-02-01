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'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Katil Zanlısı Yakalandı

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Katil Zanlısı Yakalandı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.02.2024 - 14:24

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in işlettiği çay ocağında bıçaklanması sonrası aranan katil zanlısı 23 yaşındaki E.B. Beyoğlu'nda yakalandı.

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Sosyal medyada paylaştığı dini konuşmalarıyla tanınan 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' lakaplı Ramazan Pişkin, dün İstanbul Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Sosyal medyada paylaştığı dini konuşmalarıyla tanınan 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' lakaplı Ramazan Pişkin, dün İstanbul Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Ağır yaralanan Pişkin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdehalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan Pişkin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdehalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Pişkin'i bıçaklayan saldırganın Beyoğlu'nda yakalandığı öğrenildi. 23 yaşındaki katil zanlısı E.B polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Pişkin'i bıçaklayan saldırganın Beyoğlu'nda yakalandığı öğrenildi. 23 yaşındaki katil zanlısı E.B polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli Erkan B.'nin (24) tehdit, mala zarar verme, hırsızlık uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan 9 kaydının olduğu öğrenildi.

Şüpheli Erkan B.'nin (24) tehdit, mala zarar verme, hırsızlık uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan 9 kaydının olduğu öğrenildi.

Zanlının yakalandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.' notunu düştü.

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