'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Katil Zanlısı Yakalandı
'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Katil Zanlısı Yakalandı
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Sosyal medyada paylaştığı dini konuşmalarıyla tanınan 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' lakaplı Ramazan Pişkin, dün İstanbul Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Ağır yaralanan Pişkin, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdehalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Pişkin'i bıçaklayan saldırganın Beyoğlu'nda yakalandığı öğrenildi. 23 yaşındaki katil zanlısı E.B polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli Erkan B.'nin (24) tehdit, mala zarar verme, hırsızlık uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan 9 kaydının olduğu öğrenildi.
Zanlının yakalandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.' notunu düştü.
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