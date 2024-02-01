Öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca Cinayetinde Yeni Detaylar: Katil Uzun Süre Yürüyerek Dükkana Gelmiş
Öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca Cinayetinde Yeni Detaylar: Katil Uzun Süre Yürüyerek Dükkana Gelmiş
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Ramazan Pişkin’i öldüren katil henüz yakalanmazken, saldırganın uzun bir yürüyüş sonrasında Fatih’te dükkana gelerek Ramazan Hocayı katlettiği ortaya çıktı. Ayrıca AK Parti cephesinden de Ramazan Hoca için paylaşım geldi.
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Diyarbakır’ın tarihi Ulu Camisi bahçesinde insanlarla yaptığı sohbetlerle ünlenen ve fenomen haline gelen Ramazan Pişkin, kısa süre önce yerleştiği ve çay ocağı işlettiği İstanbul Fatih’te öldürülmüştü.
İstanbul Valiliği, Ramazan Pişkin’in 3 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü açıklamış ve saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldığını duyurmuştu. Katil henüz yakalanmazken, Ramazan Pişkin cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
HaberTürk’te yer alan bilgilere göre; polis ekipleri güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceleyerek, Ramazan Pişkin’i öldüren katil zanlısının Zeytinburnu’ndan Fatih’te yaklaşık 1.5 saat yürüyerek geldiğini tespit etti.
Polis ekiplerinin katil zanlısını yakalamak için çalışmaları devam ediyor.
Diyarbakırlı Ramazan Hoca, geçtiğimiz günlerde yayınladığı videosunda tehdit edildiğini açıklamıştı.
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Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katledilen Ramazan Pişkin için paylaşımda bulundu.
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