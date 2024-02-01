Öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca Cinayetinde Yeni Detaylar: Katil Uzun Süre Yürüyerek Dükkana Gelmiş

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Ramazan Pişkin’i öldüren katil henüz yakalanmazken, saldırganın uzun bir yürüyüş sonrasında Fatih’te dükkana gelerek Ramazan Hocayı katlettiği ortaya çıktı. Ayrıca AK Parti cephesinden de Ramazan Hoca için paylaşım geldi.