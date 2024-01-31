Öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hocanın Son Videosu Ortaya Çıktı: “Dükkana Gelip Olay Çıkarıyorlar"
Öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hocanın Son Videosu Ortaya Çıktı: “Dükkana Gelip Olay Çıkarıyorlar"
Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih’te işlettiği çay ocağında bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Ramazan Pişkin’in, TikTok üzerinden yaptığı son açıklamaları ortaya çıktı. Diyarbakırlı Ramazan Hoca, cemaatler yüzünden söyledikleri sebebiyle tehdit edildiğini ifade etmiş.
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Diyarbarkır’da bulunan tarihi Ulu Cami’ye gelen ziyaretçilerle yaptığı sohbetlerle dikkat çeken ve sosyal medyada ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak bilinen Ramazan Pişkin, bıçaklanacak öldürülmüştü.
İstanbul Valiliği, Ramazan Pişkin’in 3 yerinden bıçaklandığını ve kaçan saldırganın arandığını açıklamıştı.
Ramazan Pişkin, zaman zaman cemaatlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geliyordu.
Diyarbakırlı Ramazan Hocanın, TikTok’ta yaptığı yayında söylediği son sözler de ortaya çıktı. Ramazan Hoca, tehdit edildiğini ve birilerinin dükkana gelerek olay çıkardığını söylemişti.
Diyarbakırlı Ramazan Hocanın açıklamaları 👇
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