Öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hocanın Son Videosu Ortaya Çıktı: “Dükkana Gelip Olay Çıkarıyorlar"

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih’te işlettiği çay ocağında bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Ramazan Pişkin’in, TikTok üzerinden yaptığı son açıklamaları ortaya çıktı. Diyarbakırlı Ramazan Hoca, cemaatler yüzünden söyledikleri sebebiyle tehdit edildiğini ifade etmiş.