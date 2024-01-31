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Diyarbakırlı Ramazan Hoca İstanbul’da Öldürüldü: Ulu Cami’de Yaptığı Konuşmalarla Tanınıyordu

Diyarbakırlı Ramazan Hoca İstanbul’da Öldürüldü: Ulu Cami’de Yaptığı Konuşmalarla Tanınıyordu

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.01.2024 - 18:41

Diyarbakır’da bulunan tarihi Ulu Cami’de yaptığı konuşmalarla tanınan ve sosyal medyada paylaşılan videoları ilgi toplayan Diyarbakırlı Ramazan Hoca ile bilinen Ramazan Böçkün, İstanbul’da bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybetti.

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Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Böçkün, İstanbul'daki dükkanında ölü olarak bulundu.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Böçkün, İstanbul'daki dükkanında ölü olarak bulundu.

Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Ramazan Hoca’nın katilinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Ramazan Hoca’nın katilinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ramazan Böçkün, Diyarbarkır’da bulunan Ulu Cami’de yaptığı konuşmalarla tanınıyordu. Diyarbakır’ın sevilen simalarından olan Pişkin, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümünde tedavi altına alınmıştı.

Ramazan Böçkün, Diyarbarkır’da bulunan Ulu Cami’de yaptığı konuşmalarla tanınıyordu. Diyarbakır’ın sevilen simalarından olan Pişkin, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümünde tedavi altına alınmıştı.

Ramazan Böçkün'ün fikirleri 'selefi' olarak görülüyordu ve bazı kesimlerden tepki çekiyordu.

Ramazan Böçkün'ün fikirleri 'selefi' olarak görülüyordu ve bazı kesimlerden tepki çekiyordu.

Diyarbarkırlı Ramazan Hoca'nın sosyal medyada da paylaşılan bir videosu 👇

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