Diyarbakırlı Ramazan Hoca İstanbul’da Öldürüldü: Ulu Cami’de Yaptığı Konuşmalarla Tanınıyordu

Diyarbakır’da bulunan tarihi Ulu Cami’de yaptığı konuşmalarla tanınan ve sosyal medyada paylaşılan videoları ilgi toplayan Diyarbakırlı Ramazan Hoca ile bilinen Ramazan Böçkün, İstanbul’da bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybetti.