İş Yerinde Öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca İçin Valilikten Açıklama: Katil Her Yerde Aranıyor

Diyarbakır Ulu Cami’ye gelen ziyaretçilere yaptığı konuşmalarla sosyal medyada da ünlenen ve “Diyarbakırlı Filozof’ olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih’te işlettiği çay ocağında bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. İstanbul Valiliği, öldürülen Ramazan Pişkin için açıklamada bulundu. Ramazan Pişkin’in öldürülmesi sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu.