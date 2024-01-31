İş Yerinde Öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca İçin Valilikten Açıklama: Katil Her Yerde Aranıyor
İş Yerinde Öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca İçin Valilikten Açıklama: Katil Her Yerde Aranıyor
Diyarbakır Ulu Cami’ye gelen ziyaretçilere yaptığı konuşmalarla sosyal medyada da ünlenen ve “Diyarbakırlı Filozof’ olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih’te işlettiği çay ocağında bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. İstanbul Valiliği, öldürülen Ramazan Pişkin için açıklamada bulundu. Ramazan Pişkin’in öldürülmesi sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu.
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Sosyal medyada fenomen olarak görülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca, kendi dükkanında öldürülmüştü.
İstanbul Valiliği, öldürülen Ramazan Pişkin için açıklamada bulundu ve kaçan katilin her yerde arandığını açıkladı.
"Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır.”
“Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."
Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın öldürülmesi sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu
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Ramazan Hoca'nın sosyal medyada da paylaşılan bir videosu 👇
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Mercedes’e binen sakallı bir orospu çocuğu fetva verdiği için öldürmüşlerdir garibanı.
Bu ülkede gariban her daim gariban... Yaşarken de garibansın... ölürken de... 😡😡😡😢😢😢
yazık gerçekten zararsız bi adamdı...yarın kalkar bide filmini yaparlar