Kurtlar Vadisi'nde Pala'yı Doğurtan Ebe Seher'in Gerçek Hikayesi Ortaya Çıktı

Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın sorgusunda yer alan 'Seni doğuran Ebe Seher'i tanırım' repliği bugün hala akıllarda. İşte o efsane sahnede adı geçen Ebe Seher'in gerçek hikayesi de ortaya çıktı. 1980 yılı öncesi Elazığ'da her iki çocuktan birinin doğumunda bulunduğu belirtilen Ebe Seher, kentte hala oldukça tanınan bir isim.