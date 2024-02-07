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Kurtlar Vadisi'nde Pala'yı Doğurtan Ebe Seher'in Gerçek Hikayesi Ortaya Çıktı

Kurtlar Vadisi'nde Pala'yı Doğurtan Ebe Seher'in Gerçek Hikayesi Ortaya Çıktı

Kurtlar Vadisi Ebe Seher
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.02.2024 - 18:10

Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın sorgusunda yer alan 'Seni doğuran Ebe Seher'i tanırım' repliği bugün hala akıllarda. İşte o efsane sahnede adı geçen Ebe Seher'in gerçek hikayesi de ortaya çıktı. 1980 yılı öncesi Elazığ'da her iki çocuktan birinin doğumunda bulunduğu belirtilen Ebe Seher, kentte hala oldukça tanınan bir isim. 

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Türkiye'de birçok insan 'Ebe Seher' adını ilk kez Kurtlar Vadisi'nde Doğu Bey'in Pala'yı sorguladığı sahnede duymuştu.

Türkiye'de birçok insan 'Ebe Seher' adını ilk kez Kurtlar Vadisi'nde Doğu Bey'in Pala'yı sorguladığı sahnede duymuştu.

Türk televizyonlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde söz konusu sahnede Doğu Bey, Pala'yı sorgularken ağzından şu ifadeler çıkıyordu: 

Doğu Bey: Abbas'ı öldürme emrini kimden aldın?

Pala: Devlet sırrı.

Doğu Bey: Ben bilmiyorsam devlet sırrı değil.

Pala: :Bilmiyorsan devlet değilsin.

Doğu Bey: Martavalı geç. Seni doğuran Ebe Seher'i tanırım.

Aslında konunun biraz dizinin senaristi ve başrol oyuncusu olan Raci Şaşmaz ve Necati Şaşmaz'ın Elazığlı olması ile alakalı olduğunu söyleyelim.

Aslında konunun biraz dizinin senaristi ve başrol oyuncusu olan Raci Şaşmaz ve Necati Şaşmaz'ın Elazığlı olması ile alakalı olduğunu söyleyelim.

Ebe Seher bugün hala Elazığ'da saygıyla hatırlanan bir isim. 1913 yılında dünyaya gelen Ebe Seher, 1945 ile 1980 yılları arasında Elazığ'da neredeyse her iki çocuktan birinin doğumunda yer almış.

Ebe Seher bugün hala Elazığ'da saygıyla hatırlanan bir isim. 1913 yılında dünyaya gelen Ebe Seher, 1945 ile 1980 yılları arasında Elazığ'da neredeyse her iki çocuktan birinin doğumunda yer almış.

Ebe Seher, evliliği sonrası dünyaya gelen tek çocuğunu ise 9 aylıkken kaybetmiş ve bir daha hiç çocuğu olmamış.

2002 yılında hayatını kaybeden Ebe Seher'in adı bugün hala 2. Harput Caddesi'nde bir sokakta yaşıyor.

2002 yılında hayatını kaybeden Ebe Seher'in adı bugün hala 2. Harput Caddesi'nde bir sokakta yaşıyor.

Kaynak

Elazığ'da ayrıca Ebe Seher tarafından dünyaya getirilen neslin hep başarılı olduğuna dair yaygın bir inanç var.

Elazığ'da ayrıca Ebe Seher tarafından dünyaya getirilen neslin hep başarılı olduğuna dair yaygın bir inanç var.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Doğu Bey de yakın zamanda bir röportaj verdi Sayın Okuyan! Bir göz atmadan geçme deriz 👇

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