Kurtlar Vadisi'nde Pala'yı Doğurtan Ebe Seher'in Gerçek Hikayesi Ortaya Çıktı
Kurtlar Vadisi'nde Pala'yı Doğurtan Ebe Seher'in Gerçek Hikayesi Ortaya Çıktı
Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın sorgusunda yer alan 'Seni doğuran Ebe Seher'i tanırım' repliği bugün hala akıllarda. İşte o efsane sahnede adı geçen Ebe Seher'in gerçek hikayesi de ortaya çıktı. 1980 yılı öncesi Elazığ'da her iki çocuktan birinin doğumunda bulunduğu belirtilen Ebe Seher, kentte hala oldukça tanınan bir isim.
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Türkiye'de birçok insan 'Ebe Seher' adını ilk kez Kurtlar Vadisi'nde Doğu Bey'in Pala'yı sorguladığı sahnede duymuştu.
Aslında konunun biraz dizinin senaristi ve başrol oyuncusu olan Raci Şaşmaz ve Necati Şaşmaz'ın Elazığlı olması ile alakalı olduğunu söyleyelim.
Ebe Seher bugün hala Elazığ'da saygıyla hatırlanan bir isim. 1913 yılında dünyaya gelen Ebe Seher, 1945 ile 1980 yılları arasında Elazığ'da neredeyse her iki çocuktan birinin doğumunda yer almış.
2002 yılında hayatını kaybeden Ebe Seher'in adı bugün hala 2. Harput Caddesi'nde bir sokakta yaşıyor.
Elazığ'da ayrıca Ebe Seher tarafından dünyaya getirilen neslin hep başarılı olduğuna dair yaygın bir inanç var.
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