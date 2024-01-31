Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: 21 Yıl Sonra Bilinmeyenleri Anlattı
Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: 21 Yıl Sonra Bilinmeyenleri Anlattı
Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden Doğu Bey'e hayat veren Altan Akışık yıllar sonra röportaj verdi. Akışık, Osman Sınav'dan ilk teklifi aldığında karakterine daha çok yer verileceğinin söylendiğini ancak daha sonra işlerin farklı olduğunu anlattı.
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Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Doğu Bey' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Altan Akışık, diziye katılma hikayesi ve karakterin yaratılma sürecini ilişkin hiç bilinmeyenleri 'Kim Seslendirdi' adlı Youtube kanalına verdiği bir röportajda anlattı.
Dizinin yapımcısı Osman Sınav'la yaptığı ilk toplatıda 'Doğu Bey' karakterini ilk olarak ondan dinlediğini söyleyen Altan Akışık, "Osman Sınav'ı eskiden beri tanırım. Diziye o yapımcıyken katıldı. Beni görüşmeye çağırdı ve diziye böyle bir karakter ekleyeceğini söyledi. 'Bu karakteri canlandırmanı istiyorum' diyerek teklif sundu. Ben de kabul ettim" ifadelerini kullandı.
Usta oyuncu şöyle devam etti: "Osman Sınav bu karakteri daha sık kullanacağını söyledi. Bir iki hafta sonra her bölümde yer alacak bir karakter olacağını belirtti. Fakat öyle olmadı."
"Onun dizide olduğu süreçte dizide sokaktan anlatımlar vardı. Doğu Bey yani dizinin ağır tarafına pek dönmediler 5-6 ya da 7 bölüm oynadıktan sonra sezon bitti."
Kurtlar Vadisi'nde emekli bir üst düzey devlet görevlisini canlandıran 80 yaşındaki Akışık, yıllar sonra ilk kez geçtiğimiz sene İstanbul'daki bir hayvanat bahçesinde görüntülenmişti.
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Altan Akışık (Doğu Eşrefoğlu-Doğu Bey) Kimdir?
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