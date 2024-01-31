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Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: 21 Yıl Sonra Bilinmeyenleri Anlattı

Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: 21 Yıl Sonra Bilinmeyenleri Anlattı

Kurtlar Vadisi Doğu Bey Doğu Eşrefoğlu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.01.2024 - 16:19

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden Doğu Bey'e hayat veren Altan Akışık yıllar sonra röportaj verdi. Akışık, Osman Sınav'dan ilk teklifi aldığında karakterine daha çok yer verileceğinin söylendiğini ancak daha sonra işlerin farklı olduğunu anlattı. 

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Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Doğu Bey' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Altan Akışık, diziye katılma hikayesi ve karakterin yaratılma sürecini ilişkin hiç bilinmeyenleri 'Kim Seslendirdi' adlı Youtube kanalına verdiği bir röportajda anlattı.

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Doğu Bey' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Altan Akışık, diziye katılma hikayesi ve karakterin yaratılma sürecini ilişkin hiç bilinmeyenleri 'Kim Seslendirdi' adlı Youtube kanalına verdiği bir röportajda anlattı.

Dizinin yapımcısı Osman Sınav'la yaptığı ilk toplatıda 'Doğu Bey' karakterini ilk olarak ondan dinlediğini söyleyen Altan Akışık, "Osman Sınav'ı eskiden beri tanırım. Diziye o yapımcıyken katıldı. Beni görüşmeye çağırdı ve diziye böyle bir karakter ekleyeceğini söyledi. 'Bu karakteri canlandırmanı istiyorum' diyerek teklif sundu. Ben de kabul ettim" ifadelerini kullandı.

Dizinin yapımcısı Osman Sınav'la yaptığı ilk toplatıda 'Doğu Bey' karakterini ilk olarak ondan dinlediğini söyleyen Altan Akışık, "Osman Sınav'ı eskiden beri tanırım. Diziye o yapımcıyken katıldı. Beni görüşmeye çağırdı ve diziye böyle bir karakter ekleyeceğini söyledi. 'Bu karakteri canlandırmanı istiyorum' diyerek teklif sundu. Ben de kabul ettim" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu şöyle devam etti: "Osman Sınav bu karakteri daha sık kullanacağını söyledi. Bir iki hafta sonra her bölümde yer alacak bir karakter olacağını belirtti. Fakat öyle olmadı."

Usta oyuncu şöyle devam etti: "Osman Sınav bu karakteri daha sık kullanacağını söyledi. Bir iki hafta sonra her bölümde yer alacak bir karakter olacağını belirtti. Fakat öyle olmadı."

"Onun dizide olduğu süreçte dizide sokaktan anlatımlar vardı. Doğu Bey yani dizinin ağır tarafına pek dönmediler 5-6 ya da 7 bölüm oynadıktan sonra sezon bitti."

"Onun dizide olduğu süreçte dizide sokaktan anlatımlar vardı. Doğu Bey yani dizinin ağır tarafına pek dönmediler 5-6 ya da 7 bölüm oynadıktan sonra sezon bitti."

Kurtlar Vadisi'nde emekli bir üst düzey devlet görevlisini canlandıran 80 yaşındaki Akışık, yıllar sonra ilk kez geçtiğimiz sene İstanbul'daki bir hayvanat bahçesinde görüntülenmişti.

Kurtlar Vadisi'nde emekli bir üst düzey devlet görevlisini canlandıran 80 yaşındaki Akışık, yıllar sonra ilk kez geçtiğimiz sene İstanbul'daki bir hayvanat bahçesinde görüntülenmişti.
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Altan Akışık (Doğu Eşrefoğlu-Doğu Bey) Kimdir?

Altan Akışık (Doğu Eşrefoğlu-Doğu Bey) Kimdir?

Aslen Malatyalı olan Altan Akışık (Doğu Bey) 1943 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 

Lisede tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Akışık, 1962 yılında arkadaşlarıyla Kadıköy’de kurdukları Deney Sahne’de oyunlar sergiledi.

İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda çalışmalar yapan Altan Akışık, burada çeşitli oyunlarda oynadı ve tiyatro yönetmenliği yaptı. 

1963 yılında Abdurrahman Palay Tiyatrosu’nda profesyonel oyuncu olarak çalışmaya başladı. 

1968 yılında İÜTB Gençlik Tiyatrosunda sahneye koyduğu Büyük Otmarlar adlı oyun, Zürih’te üniversiteler arası yarışmada Avrupa birincisi oldu. 

1970'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. 

Usta oyuncuya aslı şöhretini ise  2003-2005 yılları arasında rol aldığı Kurtlar Vadisi'ndeki Doğu Eşrefoğlu rolü kazandırdı.

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