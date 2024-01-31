Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: 21 Yıl Sonra Bilinmeyenleri Anlattı

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden Doğu Bey'e hayat veren Altan Akışık yıllar sonra röportaj verdi. Akışık, Osman Sınav'dan ilk teklifi aldığında karakterine daha çok yer verileceğinin söylendiğini ancak daha sonra işlerin farklı olduğunu anlattı.