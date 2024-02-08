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Z Kuşağı Gençler En Beğendiği Milletvekilini Seçti: Sürpriz İsimler Liste Başı!

Z Kuşağı Gençler En Beğendiği Milletvekilini Seçti: Sürpriz İsimler Liste Başı!

z kuşağı En beğenilen milletvekili
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.02.2024 - 18:14

ORC Araştırma, 1997 ila 2005 yılları arasında dünyaya gelen Z Kuşağı gençlere en beğendikleri milletvekillerini sordu. Listenin zirvesinde sosyal medyayı etkin şekilde kullanan CHP'li Mustafa Sarıgül var. 

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ORC araştırma 1997 ila 2005 yılları arasında dünyaya gelen Z Kuşağı gençlere siyasileri sordu.

ORC araştırma 1997 ila 2005 yılları arasında dünyaya gelen Z Kuşağı gençlere siyasileri sordu.

4-6 şubat tarihleri arasında CATI yönetimiyle yapılan anket çalışmasında gençlere “Size göre TBMM’de en etkili/öne çıkan milletvekilleri hangileridir?” yönünde açık uçlu soru yöneltildi.

4-6 şubat tarihleri arasında CATI yönetimiyle yapılan anket çalışmasında gençlere “Size göre TBMM’de en etkili/öne çıkan milletvekilleri hangileridir?” yönünde açık uçlu soru yöneltildi.

Ankette ilk 10'da 4 CHP, 3 AK Parti, 2 İYİ Parti ve 1 TİP milletvekili yer aldı.

Ankette ilk 10'da 4 CHP, 3 AK Parti, 2 İYİ Parti ve 1 TİP milletvekili yer aldı.

Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ankette yüzde 36,5 oy olarak zirvede yer aldı.

Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ankette yüzde 36,5 oy olarak zirvede yer aldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez, yüzde 31,6 ile Sarıgül'ün ardından takip eden isim oldu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez, yüzde 31,6 ile Sarıgül'ün ardından takip eden isim oldu.
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Çalışmada 3. sırada ise yüzde 30,3 ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba var.

Çalışmada 3. sırada ise yüzde 30,3 ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba var.

ORC anketine göre, Z kuşağı gençlerin en beğendiği ilk 10 milletvekili şöyle 👇

ORC anketine göre, Z kuşağı gençlerin en beğendiği ilk 10 milletvekili şöyle 👇

Mustafa Sarıgül: %36,5 (CHP)

Ceyda Bölünmez Çankırı: %31,6 (AK Parti)

Veli Ağbaba: %30,3  (CHP)

Sera Kadıgil: %22,7 (TİP)

Kürşat Zorlu: %19,4 (İYİ Parti)

Osman Gökçek: %17,2 (AK Parti)

Ali Mahir Başarır: %15.3  (CHP)

Turhan Çömez: %13,9 (İYİ Parti)

Gizem Özcan: %13,2 (CHP)

Eyüp Kadir İnan: %12,5 (AK Parti)

Genel görünüm ve tablo 👇

Genel görünüm ve tablo 👇

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