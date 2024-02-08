Z Kuşağı Gençler En Beğendiği Milletvekilini Seçti: Sürpriz İsimler Liste Başı!
Z Kuşağı Gençler En Beğendiği Milletvekilini Seçti: Sürpriz İsimler Liste Başı!
ORC Araştırma, 1997 ila 2005 yılları arasında dünyaya gelen Z Kuşağı gençlere en beğendikleri milletvekillerini sordu. Listenin zirvesinde sosyal medyayı etkin şekilde kullanan CHP'li Mustafa Sarıgül var.
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ORC araştırma 1997 ila 2005 yılları arasında dünyaya gelen Z Kuşağı gençlere siyasileri sordu.
4-6 şubat tarihleri arasında CATI yönetimiyle yapılan anket çalışmasında gençlere “Size göre TBMM’de en etkili/öne çıkan milletvekilleri hangileridir?” yönünde açık uçlu soru yöneltildi.
Ankette ilk 10'da 4 CHP, 3 AK Parti, 2 İYİ Parti ve 1 TİP milletvekili yer aldı.
Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ankette yüzde 36,5 oy olarak zirvede yer aldı.
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez, yüzde 31,6 ile Sarıgül'ün ardından takip eden isim oldu.
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Çalışmada 3. sırada ise yüzde 30,3 ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba var.
ORC anketine göre, Z kuşağı gençlerin en beğendiği ilk 10 milletvekili şöyle 👇
Genel görünüm ve tablo 👇
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