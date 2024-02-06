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8 Farklı İstanbul Anketin Ortalaması Geldi: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

8 Farklı İstanbul Anketin Ortalaması Geldi: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum anket
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.02.2024 - 20:09

Ocak ayında İstanbul için yapılan 8 farklı seçim anketinin ortalaması belli oldu. Anketlerin ortalamasına göre, CHP'nin adayı ve mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yarışı önde götürüyor. 

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Anket firmaları, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Gözlerin çevrildiği İstanbul'a ilişkin ocak ayı içinde yapılan 8 seçim anketinin ortalaması da belli oldu.

Anket firmaları, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Gözlerin çevrildiği İstanbul'a ilişkin ocak ayı içinde yapılan 8 seçim anketinin ortalaması da belli oldu.

MD Raporlar tarafından hazırlanan çalışmada, İstanbul için yapılan MetroPoll, ORC, Yöneylem, ASAL, HBS, Özdemir, TÜSİAR ve MEDAR anketlerin ortalamaları alındı.

MD Raporlar tarafından hazırlanan çalışmada, İstanbul için yapılan MetroPoll, ORC, Yöneylem, ASAL, HBS, Özdemir, TÜSİAR ve MEDAR anketlerin ortalamaları alındı.

Ocak ayında yapılan 8 seçim anketinin ortalamasına göre, İstanbul'daki yarışı CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 40,7'le önde götürüyor. AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum'un oy oranı ise yüzde 39,5.

Ocak ayında yapılan 8 seçim anketinin ortalamasına göre, İstanbul'daki yarışı CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 40,7'le önde götürüyor. AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum'un oy oranı ise yüzde 39,5.

Çalışmaya göre, İstanbul adayını henüz açıklamayan DEM Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5,7.

Çalışmaya göre, İstanbul adayını henüz açıklamayan DEM Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 5,7.

AK Parti ile yaptığı ittifak görüşmelerinden sonuç alamayan ve İstanbul için kendi adayını çıkarma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin ise yüzde 3,2 gibi bir oy oranına ulaştığı görülüyor.

AK Parti ile yaptığı ittifak görüşmelerinden sonuç alamayan ve İstanbul için kendi adayını çıkarma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin ise yüzde 3,2 gibi bir oy oranına ulaştığı görülüyor.

8 anketin ortalamasına göre, İstanbul'da İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu'ya oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 3,6.

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MetroPoll, ORC, Yöneylem, ASAL, HBS, Özdemir, TÜSİAR ve MEDAR'ın ocak ayında İstanbul seçimleri için yaptığı anketlerin ortalaması 👇

MetroPoll, ORC, Yöneylem, ASAL, HBS, Özdemir, TÜSİAR ve MEDAR'ın ocak ayında İstanbul seçimleri için yaptığı anketlerin ortalaması 👇

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