Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu'na Üstü Kapalı Mesaj Yolladı!
Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu'na Üstü Kapalı Mesaj Yolladı!
DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarma kararı sonrası HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve DEM Partili Sırrı Sakık'tan yerel seçimlere ilişkin değerlendirme geldi. Demirtaş 'DEM Parti kimsenin payandası değil' mesajı verirken, Sakık da CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile görüştü. Son genel seçimde yaşanan kayıpların telafi edilmesi gerektiğini belirten Demirtaş, "DEM Parti kimsenin payandası değil” ifadelerini kullandı.
Sakık ise Demirtaş ile yaptığı görüşmeyi ve DEM Parti'nin büyükşehirlerde kendi adaylarıyla seçime girmesini değerlendirdi. Son iki seçimdir CHP'nin adaylarına oy verdiklerini ancak antidemokratik saldırılara karşı güçlü bir destek göremediklerini belirten Sakık, CHP'nin Kürtlere belediyelerde hak tanımadığını ve belediyelerin İYİ Parti ve MHP'nin "arka bahçesi" haline geldiğini savundu.
Sakık, kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylediklerinde bazı kesimlerimden gelen eleştiriler içinse şunları söyledi:
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