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Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu'na Üstü Kapalı Mesaj Yolladı!

Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu'na Üstü Kapalı Mesaj Yolladı!

Selahattin Demirtaş Ekrem İmamoğlu Sırrı Sakık
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.02.2024 - 16:06

DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarma kararı sonrası HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve DEM Partili Sırrı Sakık'tan yerel seçimlere ilişkin değerlendirme geldi. Demirtaş 'DEM Parti kimsenin payandası değil' mesajı verirken, Sakık da CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile görüştü. Son genel seçimde yaşanan kayıpların telafi edilmesi gerektiğini belirten Demirtaş, "DEM Parti kimsenin payandası değil” ifadelerini kullandı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile görüştü. Son genel seçimde yaşanan kayıpların telafi edilmesi gerektiğini belirten Demirtaş, "DEM Parti kimsenin payandası değil” ifadelerini kullandı.

Sakık ise Demirtaş ile yaptığı görüşmeyi ve DEM Parti'nin büyükşehirlerde kendi adaylarıyla seçime girmesini değerlendirdi. Son iki seçimdir CHP'nin adaylarına oy verdiklerini ancak antidemokratik saldırılara karşı güçlü bir destek göremediklerini belirten Sakık, CHP'nin Kürtlere belediyelerde hak tanımadığını ve belediyelerin İYİ Parti ve MHP'nin "arka bahçesi" haline geldiğini savundu.

Sakık ise Demirtaş ile yaptığı görüşmeyi ve DEM Parti'nin büyükşehirlerde kendi adaylarıyla seçime girmesini değerlendirdi. Son iki seçimdir CHP'nin adaylarına oy verdiklerini ancak antidemokratik saldırılara karşı güçlü bir destek göremediklerini belirten Sakık, CHP'nin Kürtlere belediyelerde hak tanımadığını ve belediyelerin İYİ Parti ve MHP'nin "arka bahçesi" haline geldiğini savundu.

Kaynak

Sakık, kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylediklerinde bazı kesimlerimden gelen eleştiriler içinse şunları söyledi:

Sakık, kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söylediklerinde bazı kesimlerimden gelen eleştiriler içinse şunları söyledi:

“Şimdi kendi adaylarımız ile seçime gireceğiz diyoruz, onlar ‘İmamoğlu kaybeder’ diyorlar. 

Bu bizim sorunumuz değil. 

Bizim için önemli olan birbirine benzeyen iki bloğun kayıp ve kazancı değil, bizim için önemli olan 3. yol siyaseti olarak demokratik siyasetin gelişmesidir.”

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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