Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu'na Üstü Kapalı Mesaj Yolladı!

“Şimdi kendi adaylarımız ile seçime gireceğiz diyoruz, onlar ‘İmamoğlu kaybeder’ diyorlar.

Bu bizim sorunumuz değil.

Bizim için önemli olan birbirine benzeyen iki bloğun kayıp ve kazancı değil, bizim için önemli olan 3. yol siyaseti olarak demokratik siyasetin gelişmesidir.”

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